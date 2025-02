Neu bei Amazon Prime: Ein Western-Meisterwerk, das vor 71 Jahren mit seiner Härte schockierte

Bei Amazon Prime finden Western-Fans jetzt ein Meisterwerk. Der Film von 1954 sorgte damals für verstörte Reaktionen auf seine vermeintliche Gewaltverherrlichung.

Andere Zeiten, andere Sitten. Das gilt auch für die Gewaltdarstellung von Filmen: Was 1954 auf der Leinwand unvorstellbar grausam erschien, ist heute mitunter zahm. Im Falle des Western Vera Cruz scheint dieses Urteil allerdings zweifelhaft. Auch wenn keine Köpfe durch die Gegend fliegen, ist der Schock des damaligen Publikums doch verständlich. 15 Jahre später sollten andere Filme sich an Vera Cruz orientieren und die letzten Kapitel des Western schreiben. Das Meisterwerk gibt es bei Amazon Prime zu streamen.

Bei Amazon Prime: Ein Western, den die Kritik als "sadistische Show" verurteilte

Vera Cruz spielt zur Zeit der französischen Intervention in Mexiko in den 1860er Jahren. Eine Gruppe US-amerikanischer Söldner um Trane (Gary Cooper) und Erin (Burt Lancaster) soll eine junge Gräfin in die Hafenstadt Vera Cruz bringen. Doch unterwegs entdecken sie, was ihr Auftraggeber tatsächlich plant. Und überdenken ihre Loyalitäten.

Schaut euch hier den Trailer zu Vera Cruz an:

Vera Cruz - Trailer (Deutsch) HD

Der Film von Robert Aldrich (Das dreckige Dutzend) mag nach heutigen Standards nicht besonders blutig sein, vermag mit seiner Atmosphäre von Zynismus und Brutalität aber dennoch zu verstören. Damalige Kritiker:innen traf diese Atmosphäre wie ein Schock: Die New York Times etwa verurteilte den Film als "sadistische Show" voller "sinnloser Gewalt".

Manche Momente werden auch heutige Zuschauer:innen schockieren. Wenn etwa Lancasters Figur damit droht, minderjährige Geiseln zu töten, hat seine Gewissenlosigkeit auch 71 Jahre später eine immense Wirkung.



Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

In den nächsten 15 Jahren sollten Regisseure wie Sergio Leone, Sergio Corbucci oder Sam Peckinpah die Ideen von Vera Cruz aufgreifen und sie zu ihrem logischen Ende führen: Peckinpahs The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz, inhaltlich ein entfernter Verwandter von Aldrichs Film, ist ein derartig meisterhafter und blutiger Abgesang auf Mythos und Moral des Wilden Westens, dass das gesamte Genre danach für viele Fans nicht mehr viel zu sagen hatte.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im DEZEMBER 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.