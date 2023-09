Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Filme aller Zeiten, mit dem Steven Spielberg vor 30 Jahren eine heftige Kontroverse auslöste

Heute läuft ein Meisterwerk von Steven Spielberg im TV, das von der Kritik gefeiert wurde und sieben Oscars gewann. Dennoch wird es seit Kinostart kontrovers diskutiert.

Bei Amazon Prime: Steven Spielbergs Meisterwerk wurde von Meisterregisseuren kritisiert

Steven Spielberg hat sich seinen Ruf als einer der besten Regisseure aller Zeiten mit extremem Mut erarbeitet. Kaum einer seiner Filme aber ist thematisch so schwierig und finster wie Schindlers Liste . Das epische Drama um die Rettung tausender Juden vor dem HolocaustJetzt gibt es das Meisterwerk bei Amazon Prime Video zu streamen.

Schindler's Liste erzählt die wahre Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler (Liam Neeson), der vom Zweiten Weltkrieg profitieren will und im heutigen Polen einen Betrieb aufbaut. Er stellt viele jüdische Arbeiter ein, die dadurch vor dem Transport in Arbeits- oder Vernichtungslager bewahrt bleiben.

Schaut hier den Trailer zu Schindlers Liste:

Schindlers Liste - Trailer (Deutsch)

Steven Spielbergs Film erhielt begeisterte Kritiken (via Metacritic ), war ein Kassenhit (via The Numbers ) und gewann sieben Oscars. Nichtsdestotrotz warfen Gegner dem Film unangemessenen Umgang mit der Thematik des Holocausts vor.

Regisseur Michael Haneke (Das weiße Band) bezeichnete gegenüber Time Out die Darstellung der Gaskammern im Film als "dumm", sein berühmter Kollege Jean-Luc Godard bezichtigte Spielberg, sich gegenüber Schindlers verarmter Witwe bereichert zu haben (via rogerebert.com ).

Inwieweit Spielbergs Kritiker recht haben, muss jede:r für sich selbst entscheiden. Einzigartig ist Schindlers Liste in jedem Fall. Sein prominenter Platz in der Filmgeschichte wird auch Haneke und Godard nicht überraschen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.