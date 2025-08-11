Neu bei Amazon Prime: Einer der stylishsten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre zeigt eine faszinierende Zukunftsvision

Amazon Prime hat einen extrem stylishen Science-Fiction-Blockbuster aus den 2010er Jahren in sein Programm aufgenommen. In der Hauptrolle: Hollywood-Star Scarlett Johansson.

Ghost in the Shell, der Cyberpunk-Anime von Mamoru Oshii, gehört zu den besten Filmen seines Genres. Entsprechend groß war die Skepsis, als Hollywood ankündigte, eine Realverfilmung des Stoffs ins Kino zu bringen. Und tatsächlich: An den Kinokassen konnte sich das aufwendig produzierte Ghost in the Shell-Update nicht behaupten.

Seit wenigen Tagen befindet sich der Science-Fiction-Film im Streaming-Abo bei Amazon Prime. Daher wollen wir die Chance nutzen, um nochmal auf dieses völlig zu Unrecht untergegangene Werk aufmerksam zu machen. Ghost in the Shell ist ein erstaunlicher Sci-Fi-Blockbuster, der definitiv eine zweite Chance verdient.

Ghost in the Shell bei Amazon Prime: Melancholische Sci-Fi-Action mit Scarlett Johansson im Stream

Die Geschichte von Ghost in the Shell entführt in eine nahe Zukunft, in der die Menschheit bemerkenswerte Fortschritte im technologischen Bereich gemacht hat. Major (Scarlett Johansson) ist die Anführerin der Eliteeinheit Sektion 9 und ein Cyborg. In ihrem künstlichen Körper befindet sich ein menschlicher Geist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ghost in the Shell schauen:

Ghost in the Shell - Trailer (Deutsch) HD

Gemeinsam mit ihrem Team begibt sie sich auf die Jagd nach dem Cyber-Terroristen Kuze (Michael Pitt), der sich in den Verstand der mit technologischen Teilen erweiterten Menschen hackt. Nach und nach findet Major jedoch heraus, dass die Sache deutlich komplizierter ist und kommt einer großen Verschwörung auf die Spur.

Bei Amazon Prime: Stylishe Action, spannende Sci-Fi und jede Menge Einsamkeit dazwischen

Die grundlegenden Züge der Geschichte haben sich im Ghost in the Shell-Remake nicht verändert. Regisseur Rupert Sanders setzt nochmal ein Stück mehr auf Atmosphäre und liefert einige stark inszenierte Action-Sequenzen ab, die sich mit nachdenklichen, geradezu melancholischen Momenten in atemberaubenden Bildern abwechseln.

Ghost in the Shell ist ein Film, der uns seine Welt richtig fühlen lässt. Eindrucksvoll nähert sich Sanders durch die trostlosen Orte dieser Dystopie der Einsamkeit seiner Protagonistin an. Dass diese Live-Action-Verfilmung so gut funktioniert, ist in diesem Zuge auch auf Scarlett Johanssons grüblerisches Spiel zurückzuführen.

Funfact: Auch Margot Robbie war für die Hauptrolle im Gespräch. Sie entschied sich allerdings für Harley Quinn in der DC-Verfilmung Suicide Squad.

Als Action-Heldin konnte sie sich Johansson schon zahlreiche Male im Kino beweisen, von Die insel über Lucy bis zu ihren Auftritten als Black Widow im Marvel Cinematic Universe. In Ghost in the Shell erweckt sie ihre Figur mit einer unerwarteten Traurigkeit zum Leben. Es ist absolut faszinierend, Majors verlorene Blicke zu betrachten.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.

