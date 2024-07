Neu bei Amazon Prime: Extrem unterhaltsamer Abenteuerfilm nach einer der bekanntesten Geschichten

Weltreise, Action, Jackie Chan – und ganz obendrein basiert unser heutiger Amazon-Tipp auch noch auf einem der besten und berühmtesten Abenteuerromane aller Zeiten.

Alle Abenteuerfreund:innen an Bord! Los, los, die Uhr tickt! Uns erwartet das vielleicht berühmteste Rennen gegen die Zeit in der Geschichte der Literaturverfilmungen. Zu Land, zu Wasser, in der Luft und … mit Jackie Chan?

Klingt vielleicht nicht zu 100% nach dem, was sich Science-Fiction- und Abenteuerautor Jules Verne dachte, als er seinen berühmten Roman schrieb. Doch die Chan-Version von In 80 Tagen um die Welt ist auch mit Um- und Abwegen eine gelungene Umsetzung mit ganz eigenen Stärken. Das wunderbar unterhaltsame Ergebnis der frühen 2000er-Verrücktheit könnt ihr derzeit bei Amazon Prime streamen.

In 80 Tagen um die Welt nimmt euch mit auf die spektakulärste Weltreise der Abenteuergeschichte

Phileas Fogg (Steve Coogan) steckt voller Ideen und Entdeckergeist. Seine Erfindungen sind bahnbrechend, sorgen aber leider nicht immer auf positive Art für Aufmerksamkeit. Deshalb nimmt ihn auch die vielgerühmte Königliche Akademie der Wissenschaften nicht unbedingt ernst.

Irgendwann hat Phileas die Nase gestrichen voll von Spott und Hohn und sieht sich zu einer irrsinnigen Wette getrieben: Er verspricht Lord Kelvin (Jim Broadbent), dass er es in 80 Tagen einmal um die ganze Welt schaffen kann. Im 19. Jahrhundert ein geradezu unmögliches Unterfangen. Phileas nimmt das Risiko in Kauf. Verliert er die Wette, verliert er auch sein ganzes Vermögen.

Universum/Buena Vista Steve Coogan und Jackie Chan in In 80 Tagen um die Welt

Gemeinsam mit seinem Diener Passepartout (Jackie Chan) tritt er die wahnsinnige Reise um den Erdball an. Die führt ihn an die exotischsten Schauplätze und ganz nebenbei auch in die Arme der unerschrockenen Monique (Cécile de France). Doch bedauerlicherweise sind ihm auch ein paar Widersacher auf den Fersen, die sein Unterfangen auf skrupelloseste Weise zum Scheitern bringen wollen.

In 80 Tagen um die Welt auf Amazon Prime bietet zwei Stunden knallbunte, kreative Abenteuer-Unterhaltung

In 80 Tagen um die Welt erschien 2004 und ist das Kind einer Ära, in der im Abenteuerbereich noch alles möglich war. Das ist nicht alles perfekt gealtert, ist aber unglaublich liebenswert in seinem Ideenreichtum. In einer Zeit, in der düster-farblose Antihelden für erfolglose Comicadaptionen reserviert waren, durften Helden hier noch verrückte Pläne schmieden, irrwitzige Erfindungen präsentieren und grenzenlosen Entdeckergeist versprühen.

Dabei macht sich der Film vor allem sein Hauptdarsteller-Duo zunutze: Steve Coogan glänzt in seiner charmanten Verschrobenheit und zeigt wieder einmal, dass er ansatzlos in jeden Charakter verschwinden kann. Und dann wäre da natürlich der Star der Stunde: Jackie Chan. Seiner Figur sind einige Schlenker der Geschichte zu verdanken – die sich aber gerade durch Chans Action-Einlagen absolut lohnen.



Universum/Buena Vista Jackie Chan geht als Passepartout wieder an seine Grenzen

Dabei erwarten uns noch dazu einige wahrlich absurde Gastauftritte von kleinen und großen Hollywood-Lieblingen. Wer sich mit einer freieren Interpretation anfreunden kann und Lust auf fantasievolle Abenteuer hat, verbringt mit In 80 Tagen um die Welt zwei unterhaltsame Stunden, die wie im Flug vergehen.

Zusammen mit Phileas und Passepartout könnt ihr euch bei In 80 Tagen um die Welt jetzt bei Amazon auf Weltreise begeben.



