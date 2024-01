Neu bei Amazon Prime: Extrem unterhaltsamer Krimi-Kultfilm mit Russell Crowe und Ryan Gosling, bei dem Fans seit 8 Jahren immer noch auf die Fortsetzung warten

Einer der besten Russell Crowe-Filme, der erstaunlicherweise nie fortgesetzt wurde, schlägt heute bei Amazon Prime auf. Der Kultfilm zeigte schon Jahre vor Barbie Ryan Goslings komödiantisches Talent.

Nachdem Ryan Gosling in Barbie zuletzt seine Comedy-Präsenz beweisen durfte, hält Amazon Prime * es für angebracht, seinen geniale Detektiv-Actionkrimi The Nice Guys ins Programm aufzunehmen. Was wir nur begrüßen können. Denn der schwarzhumorige Film von Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang) zeigt, wie gut Gosling und Russell Crowe als Duo unterhalten können.

Jetzt bei Amazon Prime: Russell Crowe und Ryan Gosling sind The Nice Guys

Die titelgebenden "netten Typen" aus The Nice Guys sind zwei sehr unterschiedliche Privatdetektive, die im Los Angeles des Jahres 1977 arbeiten: Jackson Healy (Russell Crowe) ruft man an, wenn man den Mann fürs Grobe braucht, der neben dem Schnüffeln seine Botschaften auch mit der Faust vermitteln kann. Der alleinerziehende Vater Holland March (Ryan Gosling) hingegen versucht mit weniger zwielichtigen Taktiken über die Runden zu kommen. Als das berühmte Porno-Starlet Misty Mountains verschwindet, kreuzen sich die Wege ihrer Ermittlungen.

Concorde The Nice Guys

Ryan Gosling und Russell Crowe harmonieren als unfreiwilliges Buddy-Paar mit unschlagbarer Chemie. Wobei "unschlagbar" vielleicht das falsche Wort ist, wenn der Film die beiden die ganze Zeit "gnadenlos wie ein paar [menschliche] Piñatas" behandelt, wie Consequence es so treffend beschrieb.

Zwischen den kurzen Gewalt-Eskapaden, den witzigen Dialogen und dem gelungenen Zusammenspiel wirkt die aufzudeckende Verschwörung da fast zweitrangig. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn der Actionkrimi von Shane Black ansonsten so viel Spaß macht und uns in eine vergangene Ära des Hollywoods der 70er zurücktransportiert. Bei Amazon Prime könnt ihr das ab heute selbst nachprüfen.

Kriegen wir jemals The Nice Guys 2?

Obwohl The Nice Guys bei vielen Fans mittlerweile Kult-Status besitzt und Regisseur Shane Black in der Vergangenheit der Idee eines Sequels sehr zugetan war, kam eine Fortsetzung bisher nie zustande. Russell Crowe verriet gegenüber KFC Radio zwar, dass er und Ryan Gosling weiterhin Interesse hätten, aber wie ernst zu nehmen seine Aussagen sind, bleibt am Ende fraglich:

Wir haben uns schon einen Titel ausgedacht, der uns zum Lachen gebracht hat. Ich werde ihn an euch testen, um zu sehen, ob er immer noch funktioniert: Wenn wir jemals einen zweiten Film machen, wollen wir ihn 'The Nice Guys: The Mexican Detectives' nennen. Bäng! Ich und Ryan müssen aus irgendeinem Grund vorgeben, dass wir mexikanische Privatdetektive sind.

2017 gab es außerdem Pläne, ein weibliches Reboot von The Nice Guys auf die Beine zu stellen. Doch auch dazu gab es jetzt längere Zeit keine Neuigkeiten mehr. Die Chancen auf ein Wiedersehen mit den schlagfertigen Privatschnüfflern ist also aktuell gering.

