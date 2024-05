Neu bei Amazon Prime: Packender Kriegsfilm, der vergessenes Kapitel des Ersten Weltkriegs erzählt

Bei Amazon Prime Video könnt ihr jetzt einen packenden Kriegsfilm sehen, das einen Blick auf einen unterrepräsentierten Aspekt des Krieges wirft. Omar Sy spielt die Hauptrolle.

Seit Ziemlich beste Freunde gehört Omar Sy zu Frankreichs bekanntesten Exporten im Filmbusiness. Mit Lupin hat der Schauspieler und Komiker die Hauptrolle in einer der erfolgreichsten Netflix-Serien der letzten Jahre übernommen. Im Kriegsfilm Mein Sohn, der Soldat ist allerdings wenig von der Leichtigkeit und dem Humor seiner sonstigen Werke zu sehen. Stattdessen fokussiert sich der Film auf eine emotionale Vater-Sohn-Beziehung in einem der dunkelsten Kapitel der Menschheit.

Mein Sohn, der Soldat mit Omar Sy könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video streamen.

Kriegsdrama bei Amazon Prime: Darum geht’s in Mein Sohn, der Soldat mit Omar Sy

1917: Der Erste Weltkrieg tobt in Europa und hat sich bereits bis nach Afrika ausgebreitet. In Senegal wird ein Dorf von der französischen Armee überfallen, um junge Männer einer Zwangsrekrutierung zu unterziehen. Unter den Männern ist auch der 17-jährige Thierno (Alassane Diong). Um Thierno zu beschützen, meldet sich sein Vater, der Hirte Bakary Diallo (Omar Sy), freiwillig.

Bakary will mit seinem Sohn vor der Front fliehen, doch Patrouillen richten jeden Deserteur hin, den sie finden. Erschwerend kommt hinzu, dass der französische Lieutnant Chambreau (Jonas Bloquet) Gefallen am jungen Thierno findet. Dieser Einfluss treibt nach und nach einen Keil zwischen Vater und Sohn.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zum Film:

Mein Sohn, der Soldat - Trailer (Deutsch) HD

Jetzt bei Amazon: Mein Sohn, der Soldat erzählt ein dunkles Kapitel aus Perspektive der Kolonialisierten

Der Erste Weltkrieg ist eines der schrecklichsten Szenarien der Menschheitsgeschichte. Hauptsächlich tobte der Krieg in Europa, doch die Kolonialmächte, die große Teile von Afrika beherrschten, nutzten auch ihren Einfluss, um an Soldaten zu kommen. So geschah es auch in Senegal, worauf die Erzählung von Mein Sohn, der Soldat fußt.

Die Einheiten des französischen Heeres trugen den Namen Tirailleurs sénégalais, was so viel heißt wie Senegalschützen. Diese Einheiten gab es bereits seit 1857, während die letzte Einheit erst 1964 aufgelöst wurde. Aufgrund der Darstellungen der Tirailleurs sénégalais im Film empfiehlt das Onlineportal kinofenster.de der Bundeszentrale für politische Bildung den Film für den Schulunterricht.

Die zweite Zusammenarbeit von Omar Sy und Mathieu Vadepied eröffnete die Filmfestspiele von Cannes

Bei Mein Sohn, der Soldat haben Schauspieler Omar Sy und Regisseur Mathieu Vadepied bereits zum zweiten Mal gemeinsam an einem Film gearbeitet. Bei Ziemlich beste Freunde hatte Omar Sy bereits die Hauptrolle übernommen. Mathieu Vadepied fungierte bei dem Projekt noch als Kameramann.

Die Zusammenarbeit brachte einen Film heraus, der als Eröffnungsfilm bei der Nebensektion Un Certain Regard bei den 75. Filmfestspielen von Cannes vorgeführt wurde. In dieser Rubrik werden vor allem “untypische” Filme gezeigt, die ein größeres Publikum verdienen. Im Fall von Mein Sohn, der Soldat ist es die Vater-Sohn-Beziehung, die in eine Kriegsszenerie in einem fremden Land eingebettet ist und aus Sicht der Kolonisierten erzählt wird.

Mein Sohn, der Soldat ist bei Amazon Prime Video in der Flatrate verfügbar.