Neu bei Amazon Prime: Star-besetzter Abenteuerfilm, der eine der berühmtesten japanischen Legenden neu erzählt

Zwei sehenswerte Hollywoodstars, eine Legende von Ehre und Treue und ein düsteres Mittelalter-Setting – und doch hat dieses Action-Abenteuer kaum jemand gesehen.

Wer an japanische Legenden denkt, hat Samurai vor sich, Katanas, imposante Palastbauten und die sattgrüne Landschaft einer feudalen Zeit. Vielleicht blitzt sogar Keanu Reeves kurz im Gedächtnis auf, wenn der Titel der 47 Ronin fällt. Doch da gäbe es noch eine Version dieser berühmten Geschichte, die praktisch niemand gesehen hat.

Dabei wartet der 2015 erschienene Last Knights sogar mit zwei Hollywood-Größen auf: Clive Owen und Morgan Freeman. Die beiden stehen im Zentrum einer mittelalterlich angehauchten Neuauflage der 47 Ronin-Geschichte in völlig neuem Gewand. Die könnt ihr ab heute bei Amazon Prime streamen.

In Last Knights muss Clive Owen um seine Rache an einem grausamen Herrscher kämpfen

Nach den großen Kriegen gibt es nicht mehr viele Ritter, die noch wirklich an einen Ehrenkodex glauben. Der fähige und treue Commander Raiden (Clive Owen) allerdings vertritt diese Ideale mit Leib und Seele, genau wie seine Gefolgschaft. Er würde alles für seine Ehre, aber auch seinen Meister Bartok (Morgan Freeman) tun.

Umso grausamer ist der Zwiespalt, in den er gerät, als Bartok durch den sadistischen Herrscher Geza Mott (Aksel Hennie) in Verruf gebracht und angeklagt wird. Sein Todesurteil soll ausgerechnet durch Raiden vollstreckt werden, und Raiden kann sich aufgrund der Gesetze des Kaisers nicht dagegen wehren.

Lionsgate Morgan Freeman und Clive Owen in Last Knights

Seine Tat bricht ihm das Herz – und entfacht eine neue Flamme in ihm. Gemeinsam mit seinen Untergebenen beginnt Raiden, Rachepläne zu schmieden, um ein- für allemal zu beweisen, dass wahre Ritter sich nicht von korrupten Machthabern benutzen lassen. Doch ein Anschlag auf Mott kommt einem Selbstmordkommando gleich.

Last Knights auf Amazon Prime verwandelt die Legende der 47 Ronin in ein düsteres Rache-Märchen

Statt in Samurai-Rüstungen steigen Clive Owen und seine heldenhaften Begleiter hier in die Lederrüstungen eines fiktiven Mittelalterreiches. Es ist dreckig, erbarmungslos, kalt – und sieht dennoch so fantastisch aus wie die Kulisse eines bösartigen Märchens. Der perfekte Hintergrund für einen Tyrannenmord also.

Dabei glänzt Owen als nicht zu brechender, ehrenhafter Ritter – sowohl als emotionaler Anker als auch als Action-Held. Wenn die Schwerter klirren und Pfeile sirren, ist Owen voll in seinem Element und beweist, was er auch in älteren Jahren noch auf dem Kasten hat.

Lionsgate Clive Owen und seine Mitstreiter in Last Knights

So versetzen uns eine hochkarätige Besetzung und ein atmosphärisches Setting in eine Ronin-Fantasie. Die entfernt sich weit von den vertrauten japanischen Motiven und bleibt doch dem Kern der Legende, der Botschaft von uneingeschränkter Ehre gegenüber Korruption und Tyrannei, treu. Kein Wunder, denn der Film stammt von Kazuaki Kiriya, seines Zeichens selbst Japaner mit einer neuen Vision.

Das von ihm inszenierte Abenteuer-Epos könnt ihr ab heute bei Amazon Prime streamen.

