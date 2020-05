Neu bei Amazon Prime Video: Alle Filme zum Leihen im Juni

Auch im Juni gibt es bei Amazon Prime wieder ausgewählte Filme zum Leihen. Gangster-Action von Guy Ritchie oder doch lieber Horror? Ihr habt wie immer die Wahl.

Amazon hat sein Angebot für den anstehenden Juni veröffentlicht. Neben den Titeln, die bereits vom eurem Prime-Abo umfasst sind, stellt der VoD-Dienst auch Filme zum Leihen zur Verfügung, für die ihr gesondert bezahlen müsst. Dafür allerdings bekommt ihr ein Bündel Filme, die vor gar nicht langer Zeit erst im Kino liefen.

Unter den Neuzugängen befindet sich mit The Lodge eine echte Horror-Perle von Veronika Franz und Severin Fiala, den Ich seh, ich seh-Regisseurinnen. Der Film bewegt sich beeindruckend stilsicher zwischen Grusel und Charakter-Drama - und mit Riley Keough (Under the Silver Lake) stand hier eine der vielversprechendsten Newcomerinnen der letzten Jahre vor der Kamera.

Amazon im Juni: Alle Filme zum Leihen

Amazon Prime bietet im Juni insgesamt 10 neue Filme zum Leihen an. Ein Leih-Gebot aus der Liste ragt derweil bereits in den Juli hinein. Die Titel im Einzelnen:

Im Juni bei Amazon: Seht den deutschen Trailer zu The Lodge

Amazon im Juli: Der Film zum Leihen

The Gentlemen bei Amazon leihen *: ab 10. Juli

Anmerkung: Die Angaben aus der offiziellen Pressemail von Amazon vom 22. Mai weichen teilweise von den aktuellen Daten auf der Amazon-Homepage ab. Amazon.de listet für The Lodge, 3 Engel für Charlie sowie Auerhaus eine spätere Kauf- (und damit auch Leih-)Verfügbarkeit als in der Presse-Ankündigung. Möglicherweise wurde die Veröffentlichung besagter Filme vorgezogen und die Homepage ist noch nicht auf dem aktuellen Stand.

Podcast für Amazon-Streamer: Worin liegt der Reiz von Lucifer?

Bei Amazon treibt Tom Ellis als Lucifer in mittlerweile 4 Staffeln sein Unwesen. Mit einem Blick voraus auf die 5. Season loten wir in dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber das Phänomen der mehrfach von den Fans geretteten Serie aus.



Andrea befragt Esther zu Stärken und Schwächen der Serie, zu Lieblingsfiguren und warum der Wechsel zu Netflix für Lucifer nach Absetzung und Neustart ein Segen war.

