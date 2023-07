Neu bei Disney+: Action-Meisterwerk mit Arnold Schwarzenegger, das 29 Jahre später in einen absoluten Serien-Flop verwandelt wurde

Im Disney+-Abo könnt ihr jetzt einen Action-Kracher von James Cameron streamen. Der Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger kam 2023 als Serien-Neuauflage, die schon gescheitert ist.

Neben Sci-Fi-Großtaten wie Aliens - Die Rückkehr, Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water hat Blockbuster-König James Cameron auch das Action-Genre in den 90ern bereichert. Die Rede ist von True Lies - Wahre Lügen, in dem Arnold Schwarzenegger einen Geheimagenten mit doppelter Identität spielt.

Im Abo von Disney+ könnt ihr True Lies jetzt neu streamen. 2023 erschien auch eine Serien-Adaption des Action-Krachers, die jedoch schon gescheitert ist.

James Camerons True Lies entfesselt Action-Inferno

Schwarzenegger spielt Harry Tasker, der für seine Frau Helen (Jamie Lee Curtis) und Tochter Dana (Eliza Dushku) nur ein langweiliger Firmensoftware-Vertreter ist. Dieser Alltag ist für Harry aber eine Tarnung für seine wahre Berufung als US-Agent, der das Land vor den verschiedensten Gefahren beschützt. Als er sein eingeschlafenes Ehe-Leben mit einer Fake-Mission aufpeppen will, vermischen sich Fiktion und böse Realität.

Wie von James Cameron gewohnt, ist auch True Lies handwerklich exzellentes Blockuster-Kino, das neben einem Arnold Schwarzenegger in Bestform vor allem durch wuchtige Action-Set-Pieces auftrumpft. Mit Jamie Lee Curtis bekommt Schwarzenegger außerdem eine großartige Hauptdarstellerin an seine Seite, die unter anderem eine ebenso erotische wie witzige Poledance-Sequenz unvergesslich macht.

Die True Lies-Serie ist schon auf ganzer Linie gescheitert

2023 ist die 1. Staffel einer True Lies-Serie erschienen, die ohne Schwarzenegger oder Curtis, mit unbekannteren Stars besetzt wurde. Die Adaption, die ihr ebenfalls bei Disney+ streamen könnt, gilt aber schon als Fehlschlag. Wegen schlechter Quoten wurde die True Lies-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt.

