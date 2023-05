23 Serien wurden gnadenlos abgesetzt – 5 davon streamen bei Disney+ und 3 bei Netflix

Die großen US-Sender haben über die Zukunft vieler Serien entschieden. Insgesamt 23 Serien werden nicht für neue Staffeln zurückkehren - 5 davon streamen bei Disney+ und 3 bei Netflix.

Die in Deutschland bei Netflix streamenden US-Serien The Blacklist, New Amsterdam und Riverdale erfreuen sich großer Beliebheit. Leider gibt es aber schlechte Nachrichten: Sie gehören zu den 23 Serien, die abgesetzt bzw. beendet wurden und nicht für neue Staffeln zurückkehren. Auch 5 Disney+ Serien sind dabei.

Beim alljährlichen Upfronts-Event entscheiden die 5 großen US-Networks ABC, CBS, FOX, NBC und The CW über das Schicksal Dutzender Serien und stellen das Programm für die kommende Season vor. Eine Übersicht aller abgesetzten und beendeten Serien haben wir euch hier zusammengestellt.

ABC beendet 5 Serien – 3 davon streamen bei Disney+

Disney Big Sky

In Deutschland sind 3 ABC-Serien bei Disney+ zu sehen. Das Drama A Million Little Things erhielt nach 5 Staffeln glücklicherweise ein abschließendes Serienfinale. Für die beiden Serien Alaska Daily und Big Sky gilt das leider nicht. Hier wurden die Absetzungen erst nach der Veröffentlichung der letzten Folgen bekannt.



Comedy-Fans müssen zudem nach 10 Staffeln von der langlebigen Serie Die Goldbergs verabschieden. Hierzulande laufen die finalen Episoden gerade bei Sky und sind via WOW zu streamen. Nicht ganz so hart ist die Absetzung der Neuheit The Company You Keep mit This is Us-Star Milo Ventimiglia. Diese wurde bisher noch nicht in Deutschland veröffentlicht.

Das NCIS-Universum wird kleiner: CBS hat 3 Serien abgesetzt

CBS True Lies

Im vergangenen Jahr gab CBS insgesamt 4 neue Serien in Auftrag, von denen 2 direkt wieder abgesetzt wurden. Während eine deutsche Veröffentlichung der Polizei-Serie East New York noch aussteht, ist die Action-Serie True Lies erst kürzlich bei Disney+ an den Start gegangen. Bei dieser handelt es sich um ein Serien-Reboot des gleichnamigen Films mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis.

Etwas schmerzhafter ist hingegen die Absetzung von NCIS: Los Angeles. Nachdem sich bereits das Spin-off Navy CIS: New Orleans vor zwei Jahren verabschiedete, wird NCIS: Los Angeles die zweite Serie des Krimi-Franchises sein, die endet – nach 14 Jahren und über 320 Episoden.

Diese 5 Serien wurden von Fox abgesetzt – eine weitere Disney+ ist dabei

Fox Atlanta Medical

Atlanta Medical – abgesetzt nach 6 Staffeln

Call Me Kat – abgesetzt nach 3 Staffeln



Duncanville – abgesetzt nach 3 Staffeln



Fantasy Island – abgesetzt nach 2 Staffeln

Monarch – abgesetzt nach einer Staffel

Fans der Krankenhaus-Serie Atlanta Medical bzw. The Resident haben leider keinen richtigen Abschied bekommen. Die Absetzung wurde nämlich erste einige Monate nach Ausstrahlung der letzten Episoden bekanntgegeben. Hierzulande könnt ihr alle 6 Staffeln bei Disney+ streamen.

The Blacklist und New Amsterdam: NBC beendet 2 Netflix-Hits

NBC New Amsterdam

New Amsterdam – beendet nach 5 Staffeln



The Blacklist – beendet nach 10 Staffeln

Nach 10 Staffeln und über 200 Episoden wird der Serien-Hit The Blacklist im kommenden Juli zu Ende gehen. In Deutschland wird das Serien-Finale voraussichtlich im August oder September bei Netflix erscheinen. Ihr könnt The Blacklist Staffel 10 aber schon jetzt auf Deutsch streamen.

Die Krankenhaus-Serie New Amsterdam wurde hingegen schon im Januar 2023 nach 5 Staffeln beendet. In Deutschland streamt die Serie komplett bei RTL+. Aber auch auf Netflix, wo aktuell 2 Staffeln zu sehen sind, konnte New Amsterdam zahlreiche Fans finden. Dort startet am 1. Juni 2023 die 3. Staffel.

Riverdale, The Flash & mehr: Diese The CW-Serien wurden abgesetzt oder beendet

The CW The Flash

Aufgrund einer radikalen Neuausrichtung des Serien-Programms trumpft The CW in diesem Jahr mit den meisten Serien-Absetzungen auf. Besonders schade ist das für Supernatural-Fans. Das erste Spin-off der Fantasy-Horror-Serie wurde direkt wieder eingestampft. Und das, bevor es überhaupt in Deutschland zu sehen war.

Mit dem Serienfinale von The Flash am 24. Mai 2023 wird das Arrowverse nach 11 Jahren endgültig verabschiedet. Auch mit dem Abschluss des Netflix-Hits Riverdale endet eine Ära. Es war die letzte große Jugendserie des einstigen besten TV-Senders für jugendliche Zuschauende. Dieser fokussiert sich in Zukunft nun vermehrt auf günstig produzierte oder eingekaufte Serien und Shows, die ein erwachseneres Publikum ansprechen sollen.

Weitere Artikel zu den Upfronts:

Podcast: Warum The Blacklist so beliebt ist – und das Ende trotzdem enttäuschen wird

The Blacklist mit James Spader ist ein Phänomen. Inmitten der Prestige-Serien Breaking Bad, Game of Thrones und The Walking Dead startet die Krimiserie am 23. September 2013 mit einem fesselnden Auftakt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derzeit läuft die 10. Staffel und sie wird die letzte sein. Wir stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende überhaupt möglich?