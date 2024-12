Neu bei Netflix: 20-stündiger Fantasy-Marathon, der bis heute unübertroffen ist

Ab sofort streamt die erfolgreichste Fantasy-Reihe aller Zeiten bei Netflix. In acht Filmen kommt es zum großen Kampf zwischen Gut und Böse in einem Zauberuniversum.

Weihnachten ist Harry Potter-Zeit. Das wissen wir schon seit den Filmen, die meist während der kalten Jahreszeit ins Kino kamen. Wer sich an der heimischen Mattscheibe mit Kuscheldecke und magischen Abenteuern erwärmen will, kann das ab sofort beim Streaming-Dienst Netflix tun. Hier gibt es jetzt alle acht Filme der Harry Potter-Reihe im Katalog.

Die finanziell erfolgreichste Fantasy-Reihe überhaupt hat über 20 Jahre nach dem Start nichts von ihrem britischen Charme eingebüßt.

1179 Minuten Harry Potter-Unterhaltung streamen jetzt bei Netflix

Basierend auf der siebenteiligen Romanreihe von J.K. Rowling erzählen die Filme vom zunächst kleinen Harry Potter, der bei der Familie seiner Tante in einer englischen Vorstadt aufwächst. An seinem elften Geburtstag erfährt Harry, dass er kein gewöhnlicher Junge ist, sondern ein Zauberer. Im magischen Internat Hogwarts soll er seine Kräfte meistern lernen, begleitet von seinen neuen besten Freund:innen Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson). Dort lernt er aber auch, dass es dunkle Kräfte in dieser wundersamen Welt gibt, allen voran der mächtige Voldemort (ab Teil 4: Ralph Fiennes), der es auf Harry abgesehen hat.

In acht Filmen wurde die Geschichte adaptiert, dabei beginnt die Reihe noch recht kindlich (ausgestattet mit einer Freigabe ab 6 Jahren) und entwickelt ab dem dritten Film einen erwachseneren Ton. Anders als die Herr der Ringe-Filme erzählen die ersten sechs Teile jeweils in sich abgeschlossene Abenteuer. Alle Filme folgen aber einer übergreifenden Geschichte, die in einem zweiteiligen Finale gipfelt. Falls ihr die Reihe also nicht gesehen habt, empfiehlt es sich, von vorne anzufangen.

Die Harry Potter-Filme in der richtigen Reihenfolge:

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)

Harry Potter und der Feuerkelch (2005)

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)

Die Harry Potter-Filme streamen bei Netflix. Alternativ werden sie aber auch bei RTL+, WOW und Prime Video angeboten.

2016 wurde die Reihe mit den Fantastische Tierwesen-Filmen fortgesetzt, die lange vor der Geburt von Harry spielen. Hier streamt nur Teil 3 (Dumbledores Geheimnisse) bei Netflix, während ihr Teil 1 und 2 bei WOW und Prime Video schauen könnt.