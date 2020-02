Neu bei Netflix: Diese 12 Filme und Serien retten euer Wochenende

Mit zwölf neuen Filmen und Serien versorgt Netflix in dieser Woche seine Abonnenten. Im Überblick über alle Neuerscheinungen beim Streaming-Anbieter findet ihr Narcos: Mexico, To All the Boys 2 und mehr.

Teenie-Romanze oder Drogenkrieg? In dieser Woche stehen bei Netflix ein Dutzend neuer und teils überaus gegensätzlicher Filme und Serien auf dem Programm. Bereits am Mittwoch erschien mit To All the Boys: P.S. I Still Love You die Fortsetzung des beliebten To All the Boys I've Loved Before.

To All the Boys 2 & Narcos Mexico: Neu bei Netflix

Wie der Erstling basiert auch To All the Boys 2 auf einem Buch von Jenny Han. Düsterer wird es unterdessen mit der bereits veröffentlichten 2. Staffel von Narcos: Mexico, die sich dem Drogenkrieg in Mexiko annimmt und aus der populären Serie Narcos hervorging. Bei beiden Titeln handelt es sich um Netflix-Originalproduktionen.

Ab morgen gibt es zudem neuen Stoff für Horrorfreunde in Form von A Nightmare on Elm Street, dem Remake des gleichnamigen Kultslashers aus dem Jahre 1984 rund um Schockerikone Freddy Krüger. In der Neuauflage ist nicht mehr Robert Englund als Killer, sondern Jackie Earle Haley zu sehen, der vor allem durch seine Darstellung des Rorschach in Zack Snyders Verfilmung von Watchmen bekannt ist.

Eine weitere Neuverfilmung erwartet euch ebenfalls ab Samstag mit Poseidon (2006) von Wolfgang Petersen, der u.a. für Das Boot und Troja bekannt ist. Der Streifen basiert auf dem 1972 erschienenen Die Höllenfahrt der Poseidon.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Was schaut ihr als nächstes bei Netflix?