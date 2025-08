Neu bei Netflix: Richtig guter Action-Thriller, der von Anfang bis Ende mit Spannung und Twists unterhält

Ihr sucht spannende Unterhaltung fürs Wochenende? Netflix hat den idealen Action-Thriller in sein Streaming-Angebot aufgenommen, der bis zur letzten Sekunde fesselt.

Er ist einer der verlässlichsten Action-Stars der vergangenen zwei Dekaden: Liam Neeson, der einst als Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn das Star Wars-Universum eroberte und für seine Darbietung in Schindlers Liste eine Oscarnominierung erhielt, war zuletzt vor allem in adrenalingeladenen Krachern auf der großen Leinwand zu sehen.

Besonders die mehrmalige Zusammenarbeit mit Regisseur Jaume Collet-Serra ist dabei hervorzuheben. Netflix hat sich nun einen der besten Filme des Duos geschnappt. Ab sofort könnt ihr bei dem Streamer The Commuter im Abo schauen. Es handelt sich um einen nervenaufreibenden Action-Thriller in New York und Umgebung.

Streaming-Tipp bei Netflix: The Commuter mit Liam Neeson

In The Commuter schlüpft Liam Neeson in die Rolle von Michael MacCauley, einem ehemaligen Polizisten, der jetzt als Versicherungsmakler unterwegs ist. Jeden Tag pendelt er zwischen seiner Arbeit in Manhattan und seinem Zuhause in Tarrytown rund 40 Kilometer außerhalb von New York. Niemals ändert sich seine Routine.

Doch dann bringt die Begegnung mit einer Fremden (Conjuring-Star Vera Farmiga) alles durcheinander. Sie macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann: Wenn er in dem Zug einen Mordzeugen ausfindig macht, erhält er 100.000 Euro. Leicht verdientes Geld, das dem finanziell angeschlagene Michael sehr gelegen kommt.

Es dauert nicht lange, bis Michael herausfindet, dass er sich gerade zum Komplizen in einem Verbrechen gemacht hat, das in einer noch viel größeren Verschwörung mündet. Fortan findet er sich in einem moralischen Konflikt wieder, kann aber auch keinen Rückzieher mehr machen. Die fremde Frau hat ihn fest im Griff.

Nicht nur Action: Liam Neeson stellt seit dieser Woche auch sein komödiantisches Talent unter Beweis. Im neuen Die nackte Kanone-Film sorgt er für einen Lacher nach dem anderen. Unser Film-Check zur extrem witzigen Spoof-Parade.

Action-Thriller auf den Spuren von Alfred Hitchcock

The Commuter ist der vierte und bis dato letzte Film, den Neeson und Collet-Serra ins Kino gebracht haben. Zuvor bewiesen sich der Schauspieler und Regisseur mit Unknown Identity (2011), Non-Stop (2014) und Run All Night (2015) als eingespieltes Team. Diese Dynamik funktioniert ebenso im New Yorker Pendelverkehr wunderbar.

Collet-Serra weiß genau, wie er Neeson als hadernden, oft von einer tiefen Schwermut begleiteten Action-Held in Szene setzen muss, um möglichst viel Nervenkitzel und nicht weniger packende Charaktermomente aus einer B-Movie-Prämisse herauszuholen. Nicht selten verbeugt er sich dabei vor dem Großmeister der Suspense.

Der Geist von Alfred Hitchcock schwebt über dieser rastlosen wie kurzweiligen Zugfahrt, die mit einigen unerwarteten Wendungen aufwartet, durch die sich Neesons Ex-Cop als falscher Mann am falschen Ort manövrieren muss. Das Beste ist jedoch, wie Collet-Serra die Figur im herausragenden Auftakt des Films in ihren Routinen verortet.

Auch bei Netflix: Ein packender Thriller mit Jodie Foster in der Hauptrolle

The Commuter besitzt ein unglaublich starkes Fundament, das uns Michael MacCauley als greifbare Figur mit Fehlern und Träumen vorstellt, der sich ein soziales Pendlerumfeld aufgebaut hat. Egal, wie gewagt und absurd die Twists im späteren Verlauf des Action-Thrillers werden: Neeson erdet den Film mit seiner Performance.