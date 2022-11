NEU: Heute im TV: Eines der größten Action-Meisterwerke aller Zeiten mit drei legendären Fehlern

Heute läuft ein Action-Epos im TV, das vielen als makelloses Meisterwerk gilt. Es enthält aber auch einige spektakuläre Filmfehler.

Diesen Artikel haben wir als VOD-Tipp in ähnlicher Form bereits am 2. Mai 2022 veröffentlicht.

Gladiator gilt nicht nur unter Schwert-und-Sandalen-Fans als einer der besten Filme überhaupt. Das Rache-Epos um den Gladiator und Ex-Legionär Maximus (Russell Crowe) ist fesselnd gespielt und größenwahnsinnig inszeniert. Es enthält mehr ikonische Momente als Wege nach Rom führen. Aber auch drei absolut haarsträubende Filmfehler. Das Meisterwerk läuft heute im TV.

Gladiator-Fehler 1: Action-Schlacht mit Crew-Mitglied in blauen Jeans

Manche Filmfehler sind weit verbreitet. Sogenannte Continuity-Fehler etwa, mit denen ein Schwert nach einem Schnitt plötzlich verschwindet. Solche Kinkerlitzchen leistet sich Gladiator erst gar nicht.

© Universal Römischer Legionär in Denim? Crew-Mitglied in Gladiator

Hier wird sofort geklotzt. Gleich in der Schlachtszene zu Filmbeginn wandert ein Crew-Mitglied vor der Kamera herum. Von seinen topmodischen Jeans kann Maximus nur träumen.

Im TV verpasst? Gladiator auf Amazon Prime streamen *

Gladiator-Fehler 2: Zu Russell Crowes Zuschauern gehört der Kameramann

Es geht erstaunlich auffällig weiter. Der frischgebackene Gladiator Maximus beweist sein Kampfesgeschick in diversen Arenen, bevor er Rom erreicht. In einer Szene sind dabei nicht nur blutlüsterne Zuschauer auf den Rängen zu sehen, sondern auch ein gesamtes Kamera-Team.

© Universal Linke obere Ecke: Das Kamera-Team.

Gladiator-Fehler 3: Legendäres Malheur im großen Action-Massaker

Solche Patzer sind ungewöhnlich. Normalerweise werden Szenen mit herumlaufender Crew oder sichtbarem Equipment abgebrochen und neu gedreht. Das macht den nächsten Fehler umso haarsträubender. Er gehört mittlerweile zu jeder Filmfehler-Top 5 wie Der Pate in die Bestenlisten.

In Rom muss sich Crowes Figur vor Imperator Commodus (Joaquin Phoenix) beweisen. Er tritt dazu auch gegen eine Rotte an Streitwagen an. Als einer dabei auf die Seite kippt, entblößt sich deutlich sichtbar eine Luft-Flasche auf der Trittfläche.

© Universal Deutlich sichtbar: Der Luft-Kanister im Streitwagen

Dabei handelt es um Stunt-Equipment. Der Luftdruck wird genutzt, um den Wagen umfallen zu lassen. Gerade in der Blu-ray-Version des Films ist das Gerät wunderbar deutlich sichtbar. Es ist nur etwa 2000 Jahre zu früh dran.



Auch wenn die Gladiator-Fehler im Vergleich mit anderen Filmen absolut spektakulär sind, tut das der Qualität des Films keinen Abbruch. Womöglich stand Ausnahme-Regisseur Ridley Scott unter großem Zeitdruck und musste daher fehlerhafte Szenen verwenden. Am Ende geben sie seinem Meisterwerk vor allem Charakter.

Wann läuft die Historien-Action Gladiator im TV?

Gladiator läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf ZDFneo. Neben Crowe und Phoenix sind unter anderem auch die Schauspiel-Legenden Richard Harris und Oliver Reed vor der Leinwand zu sehen.

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir unter anderem über Guillermo del Toros düstere neue Pinocchio-Version, das Will Smith-Comeback Emancipation, das Knives Out-Sequel Glass Onion mit Daniel Craig und den Horror-Hype Barbarian.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Gladiator?