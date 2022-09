Neu im Heimkino: 2 der besten Star-Trek-Filme erstmals in 4K und ultraschicken Editionen

Star Trek: Zorn des Khan und Star Trek: Das unentdeckte Land gelten vielen Fans als zwei der besten Star-Trek-Filme überhaupt. Jetzt gibt es sie erstmals als 4K-Bluray.

Wenn man eingefleischte Trekkies fragt, welchen Star-Trek-Film sie am besten finden, dann sind Star Trek II: Zorn des Khan und Star Trek VI: Das unentdeckte Land bei den meisten Fans sicher ganz weit vorne unter den Top 3. Wer die beiden Filme aber in bestmöglicher Auflösung genießen wollte, musste mit der HD-Blu-ray vorliebnehmen – bisher jedenfalls.



Doch jetzt gibt es beide Filmklassiker erstmals auch als 4K-Fassung für das Heimkino. Wir fassen für euch zusammen, welchen Gegenwert ihr für euer Geld bekommt und warum sich kein Trekkie diese Versionen entgehen lassen sollte.



Worum geht es in Star Trek II: Zorn des Khan und Star Trek VI: Das unentdeckte Land?

Eigentlich sollte sich die U.S.S Enterprise in Zorn des Khan auf ein harmloses Manöver begeben, nach dem Admiral James T. Kirk seinen Ruhestand antreten wird. Aber der Überfall von Khan, einem Menschen, der durch Eugenik entstanden ist und der sich an Kirk für seine Verbannung rächen will, auf die Raumstation Regula One macht dem einen Strich durch die Rechnung. Es kommt zum Showdown zwischen Kirk und Khan, der ein großes Opfer fordert.

© Paramount © Paramount

Das unentdeckte Land hingegen handelt von den Bemühungen der Förderation um Friedensverhandlungen mit den Klingonen, deren Mond Praxis explodiert ist und die Klingonen in eine Notlage gebracht hat. Allerdings kommt es während der Verhandlungen zu einem Zwischenfall, bei dem von der Enterprise mehrere Photonentorpedos auf den Kreuzer der Klingonen abgefeuert werden. Jetzt liegt es an der Crew der Enterprise, ihre Unschuld zu beweisen und die wahren Hinterleute des Attentats zu entlarven.

Auch die anderen Star Trek-Filme sind in neuen 4K-Versionen verfügbar

Was macht Zorn des Khan und Das unentdeckte Land sehenswert?

Sowohl Zorn des Khans als auch Das unentdeckte Land drehen sich um die Originalcrew der U.S.S. Enterprise mit James T. Kirk, Spock, Uhura und Co. Zorn des Khan erhielt unter anderem viel Lob dafür, dass der Film das Gefühl der Originalserie sehr gut transportiert. Kritiker lobten auch die Sterbeszene von Spock als eine der besten Sci-Fi-Szenen überhaupt.



Ähnlich wie bei Zorn des Khan punktete auch Das unentdeckte Land mit einer Mischung aus Abenteuer und Humor. Außerdem kam das Whodunnit-Prinzip als Basis der Story von Star Trek VI bei den Kritikern besonders gut an, die den Film deutlich besser aufnahmen als Star Trek V: Am Rande des Universums.

Mehr zum Thema: Die 7 besten Geschenke für Star-Trek-Fans: Von günstig bis super edel



Bei Rotten Tomatoes sind sich Kritiker:innen und Fans über die Qualität beider Filme übrigens mal überraschend einig: Star Trek II Zorn des Khan erreicht auf der Plattform 86 Prozent Kritiker- und 90 Prozent Zuschauer-Zustimmung, bei Star Trek VI: Das unentdeckte Land sind es 82 Prozent Zustimmung bei den Kritikern und 83 Prozent Zustimmung bei den Zuschauern.

Zwei echte Star-Trek-Klassiker jetzt endlich in 4K bei Amazon

Wer Star Trek II: Zorn des Khan * und Star Trek VI: Das unentdeckte Land * in bestmöglicher Bildqualität genießen möchte, kann jetzt bei Amazon beide Filme als 4K-Blu-ray kaufen. Die Ultra-HD-Scheiben kosten jeweils 24,99 Euro inklusive kostenlosem Versand für Kunden von Amazon Prime.



Die Editionen enthalten neben dem Director’s Cut und der Kinoversion des jeweiligen Films auch diverses Bonusmaterial wie Audio- und Textkommentare sowie Making-Ofs. Star-Trek-Fans kommen also voll auf ihre Kosten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.