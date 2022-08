Die 7 besten Geschenke für Star-Trek-Fans: Von günstig bis super edel

Ihr sucht das passende Geschenk für einen leidenschaftlichen Star-Trek-Fan? Dafür haben wir für euch eine Auswahl zusammengestellt, die Trekkie-Herzen höher schlagen lässt.

Merchandise-Artikel zu Star Trek gibt es mittlerweile wie Sterne im Universum – wer also ein passendes Fan-Geschenk sucht, kann schon einmal den Überblick verlieren angesichts der großen Auswahl. Deshalb schaffen wir mit unserer Kaufberatung Abhilfe und stellen dir sieben Artikel vor, die sich als Präsent für Trekkies eignen.

Wir haben für euch eine Auswahl an Produkten unterschiedlicher Preiskategorien zusammengestellt, sodass für jeden Geldbeutel ein passendes Geschenk dabei sein sollte. Unsere Ideen reichen von günstigen Dekoobjekten bis hin zu hochpreisigen, aber super edlen Sammlerstücken.



Die besten Geschenke für Star-Trek-Fans: Die Star-Trek-Badeente

© TUBBZ Star Trek Badeente

Klein, aber fein: Der Hersteller TUBBZ hat sich auf die Produktion von "cosplayenden" Badeenten spezialisiert - und da dürfen selbstverständlich Enten im Look von Spock, Picard und Co. nicht fehlen. Die bunten Kerle kosten je nach Ausführung zwischen 17 und 30 Euro, womit sie sich perfekt als lustiges Mitbringsel für Star-Trek-Fans eignen.

Jede Ente kommt in einer speziellen Display-Box daher und ist als offizielles Star-Trek-Merchandise lizenziert. Die Enten bestehen aus Kunststoff (PVC) und sind ca. 15 cm groß. Insgesamt gibt es acht verschiedene TUBBZ-Star-Trek-Badeenten.



Die besten Geschenke für Star-Trek-Fans: Der Star-Trek-Bademantel

© Groovy Star Trek Bademantel

Passend zum Badespaß mit den TUBBZ-Enten gibt es außerdem schicke Bademäntel im Star-Trek-Design, die ihr von der Marke Groovy bei Amazon kaufen könnt. Die Bademäntel gibt es in den drei Farben Rot, Blau und Gelb zu Preisen um die 40 Euro.



Alle drei Modelle sind in einer Unisex-Einheitsgröße verfügbar und aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Weil ihr sie bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen könnt, sind sie besonders pflegeleicht.



Die besten Geschenke für Star-Trek-Fans: Star Trek Uniform

© Rubie's Star Trek Uniform

Wenn ihr es gern etwas förmlicher mögt, dann ist die klassische Star-Trek-Uniform vielleicht das Richtige für euch: Der Hersteller Rubie's bietet originalgetreue Nachbildungen der Uniformen aus The Next Generation an, inklusive Communicator-Abzeichen und Rang-Pins.

Die Uniformoberteile gibt es zu Preisen um die 50 Euro auf Amazon. Sie bestehen zu 100 Prozent aus Polyester. Fünf einzelne Rang-Pins sowie das Comm-Abzeichen aus Kunststoff liegen der Uniform bei. Wenn ihr also einem Trekkie eine Freude machen oder vielleicht auch einfach selbst auf der nächsten Star-Trek-Convention im passenden Outfit erscheinen wollt, solltet ihr euch diese Uniform unbedingt anschauen.



Die besten Star-Trek-Geschenke: Star Trek Communicator Abzeichen



© QMX Star Trek Comm-Abzeichen

Zwar liegt der Star-Trek-Uniform von Rubie's ein Comm-Abzeichen bei, aber das besteht eben nur aus Plastik. Echte Trekkies brauchen einen Communicator, der so echt aussieht wie möglich – und genau das bietet euch das offiziell lizenzierte Communicator-Abzeichen.

Dieses Abzeichen besteht aus Metall mit einer Silber- und Gold-Legierung sowie Kunstharz. Ein zusätzlicher Bonus sind die integrierten Magnete, mit denen ihr den Communicator an eurer Star-Trek-Uniform befestigen könnt, ohne mit einer Sicherheitsnadel kleine Löcher in den Stoff stechen zu müssen. Laut Herstellerangaben hält das Abzeichen sogar auf Leder. Ihr könnt es bei Amazon zum Preis von 64 Euro kaufen.

Fans von Star Trek Discovery können sich auch die Badges aus der Serie bei Amazon * holen, die ebenfalls per Magnet angebracht werden und aus gebürstetem Metall bestehen.



Die besten Star-Trek-Geschenke: Star Trek Next Generation Blu-ray-Boxset

© Paramount Pictures Star Trek: The Next Generation Bluray Boxset

Auch wenn die Streaming-Dienste den klassischen Trägermedien wie DVDs und Blu-rays längst den Rang abgelaufen haben, stellen sich manche Fans immer noch gern schicke Sammlerboxen ins Regal. Eine davon ist das Boxset von Star Trek: The Next Generation.

Diese Blu-ray-Sammlung beinhaltet die komplette Serie auf 41 Blu-rays. Darüber hinaus bekommt ihr für die Summe von knapp 70 Euro jede Menge Bonusinhalte, wie zum Beispiel diverse Interviews mit Crew und Darstellern, eine Dokumentation über die Entwicklung der Serie und herausgeschnittene Szenen - ein Fest für Trekkies.



Die besten Geschenke für Star-Trek-Fans: USS Enterprise Modell

© Hero Collector Star Trek Enterprise Modell

Wem eine schicke Blu-ray-Box als Dekoobjekt für die eigene Star-Trek-Sammlung nicht ausreicht, der sollte sich die Nachbildung der Enterprise NCC 1701 D von Hero Collector genauer anschauen. Diese Variante der Enterprise taucht in der Next-Generation-Episode "All Good Things" auf und fungiert als Schiff von Admiral Riker.



Die Replik misst 22x16x5cm und kostet rund 100 Euro. Sie wird inklusive eines Aufstellers ausgeliefert und überzeugt mit einem hohen Detailgrad. Außerdem liegt ein Büchlein bei, in dem Fans wichtige Informationen zur Enterprise NCC 1701 D erfahren.



Die besten Star-Trek-Geschenke: Dreidimensionales Schach

© The Noble Collection Star Trek Dreidimensionales Schach

Kommen wir abschließend zu einem echten Highlight unter den Star-Trek-Geschenken, nämlich dem Dimensional-Chess-Set von The Noble Collection. Hierbei handelt es sich um eine hochwertige, originalgetreue Replik des dreidimensionalen Schachspiels aus Raumschiff Enterprise.



Die einzelnen Boards des Schachsets bestehen aus gefärbtem Acryl, die Basis ist aus Metall mit Zinklegierung gefertigt. Das ganze Set kostet rund 160 Euro und wird inklusive Figuren und Regelwerk ausgeliefert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.