Neu im Heimkino: Versaute Komödie mit Jennifer Lawrence, die schon vor Kinostart heiß diskutiert wurde

Jennifer Lawrence erste richtige Komödie ist wohl auch ihr versautester Film: Kino-Fans stritten intensiv über No Hard Feelings. Ist die Kritik berechtigt und was hat die Heimkinofassung zu bieten?

Jennifer Lawrence hat ihre erste Vollblut-Komödie mit Regisseur Gene Stupnitsky gedreht. Dass sie komödiantisches Talent besitzt, hat sie in Interviews schon zur Genüge bewiesen. Klar, dass Fans gespannt auf ihren ersten lustigen Film warteten, doch der Trailer zu No Hard Feelings löste vor allem eine moralische Diskussion aus.

Ob der Film hält, was der Trailer andeutet? Davon könnt ihr euch bei der Heimkinofassung selbst ein Bild machen, die auch einige Extras enthält. Ihr bekommt sie ab sofort bei Amazon:

No Hard Feelings: Das bietet die Heimkinofassung

Die Blu-ray und DVD-Edition gibt es in englischer und deutscher Tonspur inklusive Untertiteln. Zusätzlich werden folgende Extras geboten:

Ungeschnittene Kinofassung

Making-Of

Vorstellung der Charaktere

Outtakes

Bloopers

Auf Amazon Prime kann der Film außerdem für den Stream geliehen oder gekauft * werden.

Verherrlicht No Hard Feelings Grooming? Die kontroverse Diskussion erklärt

Maddie (Jennifer Lawrence) ist Uber-Fahrerin ohne Auto und braucht dringend Geld, um das geerbte Haus ihrer Mutter nicht zu verlieren. Wie gut, dass die ca. 30-Jährige eine Anzeige auf Craigslist findet, die mit einem neuen Auto honoriert wird. Dafür soll sie den 19-jährigen Percy (Andrew Barth Feldman) entjungfern – auf Wunsch seiner Eltern. Prcy guckt zwar Hardcore-Pornos, hat aber kein wirkliches Interesse an Sex und so wird Maddies Auftrag schwieriger als gedacht.

Fans äußerten sich kritisch, denn Maddie ist bedeutend älter als der Teenager und spielt ihm ihr Interesse nur vor, was an das sogenannte Grooming erinnert. Dies beschreibt die Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen, um sie zu manipulieren und zu missbrauchen. Die Oscar-Preisträgerin freute sich allerdings über die Aufregung.

Sony Pictures Über Sex geredet wird viel in No Hard Feelings, zu sehen gibt es keinen.

Die Sommerkomödie wirkt zwar wie eine Hommage an die guten alten Teenager-Sex-Komödien der 2000er, doch so viel Sex, geschweige denn Masturbation, wie in American Pie oder Mädchen, Mädchen gibt es gar nicht in dem Film. No Hard Feelings will wohl etwas ganz anderes erzählen.

Der Kontroverse zum Trotz (oder vielleicht gerade deswegen) erzielte der Film ein gutes Einspielergebnis und überzeugt Kritiker:innen auf Rotten Tomatoes, wo der Film 71 % positiver Bewertungen erhielt. Denn auch wenn No Hard Feelings letztendlich weniger versaut ist, als andere Teenagerkomödien, so sorgt gerade Jennifer Lawrence für urkomische Szenen. Mit der Heimkinofassung ist ein lustiger und entspannter Filmabend gesichert.

