Neu im Streaming-Abo: Der verstörendste Jennifer Lawrence-Film hat den Star selbst traumatisiert: "Das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte"

Durch Die Tribute von Panem ist Schauspielerin Jennifer Lawrence berühmt geworden. Ab heute könnt ihr eine ihrer besten Darbietungen bei Paramount+ streamen.

Jennifer Lawrence meldet sich nach längerer Pause endlich wieder im Kino zurück. Der Die Tribute von Panem-Star ist seit Donnerstag in der frechen Komödie No Hard Feelings auf der großen Leinwand zu sehen. Paramount+ nimmt derweil eine ihrer bis dato herausforderndsten Rollen in sein Streaming-Angebot auf: mother!

Bei mother! handelt es sich um eine verstörende Mischung aus Fantasy, Horror und Psycho-Drama. Der Film ist inszeniert wie ein einziger Albtraum, der von Minute zu Minute unerträglicher wird. 2017 feierte mother! auf dem Toronto International Film Festival seine Premiere. Damals gewährte Lawrence einen Blick hinter die Kulissen.

mother! bei Paramount+: Für Jennnifer Lawrence war der Dreh eine große Herausforderung

Wie Popsugar festhält, war der Dreh von mother! eine kräftezehrende Angelegenheit. Lawrence nennt die Erfahrung "schmerzhaft" und verrät die Szene, die ihr am meisten zu Schaffen gemacht hat:

Es war die Szene, in der ich überrascht aufwachte und nach unten rannte … das war das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte. Es war schrecklich und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen solchen Film machen würde.

Hier könnt ihr den Trailer zu mother! schauen:

Mother! - Trailer (Deutsch) HD

Wenn man sich den Film anschaut, kann man diese Reaktion nachvollziehen. Darren Aronofsky inszeniert mother! als schwindelerregendes Ereignis und macht dabei keine Gefangenen. Auf ein bizarres Bild folgt das nächste, bis man sich am Ende verloren hat in einem Labyrinth aus furchteinflößenden Begegnungen.

Podcast: Die 20 besten Serien im Juni bei Paramount+ & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni 2023 bei Netflix, Amazon und Co. starten, findet ihr in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei ist die Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror und Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.