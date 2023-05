Neu in der ZDF-Mediathek: Psycho-Drama, dessen Story mächtig an kontroverse Netflix-Serie erinnert

In der ZDF-Mediathek könnt ihr ab sofort die Psycho-Drama-Serie Am Ende – Die Macht der Kränkung streamen. Die Geschichte erinnert sehr an den kontroversen Netflix-Hit Tote Mädchen lügen nicht.

Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie die deutsche Version von Tote Mädchen lügen nicht aussieht, habt ihr jetzt die perfekte Möglichkeit, das herauszufinden. Ab heute stehen in der ZDF-Mediathek alle Folgen von Am Ende – Die Macht der Kränkung als Stream zur Verfügung, die eine ähnliche Geschichte erzählt.

Bei Am Ende – Die Macht der Kränkung handelt es sich um die 2. Staffel von Am Anschlag – Die Macht der Kränkung. Das Anthologie-Format geht auf die Ideen des Sachbuchs Die Macht der Kränkung von Reinhard Haller zurück. Der Titel ist Programm: Was passiert, wenn ein Mensch extrem gekränkt wird?

Am Ende – Die Macht der Kränkung: David hinterlässt seinen Angehörigen einen Brief voller Anschuldigungen

Im Mittelpunkt der Geschichte von Am Ende – Die Macht der Kränkung befindet sich David (Golo Euler). David ist allerdings tot. Auf seiner Beerdigung wird ein Brief verlesen, den er Familie und Freunden hinterlassen hat. In diesem Brief erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Menschen, die sein Leben jahrelang bestimmt bzw. zerstört haben.

Hier kännt ihr den Trailer zu Am Ende – Die Macht der Kränkung schauen:

Am Ende - Die Macht der Kränkung - Trailer (Deutsch) HD

In sechs Episoden werden alte Wunden aufgerissen und Anschuldigungen vorgetragen, die schockierende Abgründe offenbaren. Da werden Erinnerungen an die Kassetten aus Tote Mädchen lügen nicht wach, auf denen Hannah Baker die Menschen benennt, die sie für ihren Suizid verantwortlich macht.

Die Besetzung von Am Ende – Die Macht der Kränkung im Überblick:

Am Ende – Die Macht der Kränkung erzählt eine eigenständige Geschichte. Ihr müsste die vorherige Serie bzw. Staffel also nicht gesehen haben. Jede Episode rückt eine andere Figur ins Zentrum, die wir auf verschiedenen Zeitebenen kennenlernen. Da insgesamt ein Zeitraum von 30 Jahren abgedeckt wird, wurde jede Rolle doppelt besetzt.

Am Ende – Die Macht der Kränkung: Alle Infos zur TV-Ausstrahlung und dem Stream in der ZDF-Mediathek

Ab sofort könnt ihr alle sechs Episoden von Am Ende – Die Macht der Kränkung in der ZDF-Mediathek streamen. Dort werden sie zum Zeitpunkt des Artikels etwas verwirrend gelistet. Teilweise wird "Am Ende ..." verwendet, teilweise werden die Folgen unter dem Titel der 1. Staffel geführt, "Am Anschlag ...".

Die einzelnen Episoden haben eine Lauflänge von rund 45 Minuten und stehen bis zum 4. Mai 2024 als Stream zur Verfügung.

Auf die Free-TV-Premiere müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Die findet erst in knapp zwei Wochen statt. An zwei Tagen werden im Abstand von einer Woche alle Episoden ausgestrahlt. Die Sendetermine gestalten sich wie folgt:

Folgen 1-3: Mittwoch, 17. Mai 2023 ab 21:45 Uhr auf ZDFneo

Mittwoch, 17. Mai 2023 ab 21:45 Uhr auf ZDFneo Folgen 4-6: Mittwoch, 17. Mai 2023 ab 21: 45 Uhr auf ZDFneo

