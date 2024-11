Neue Avatar 3-Bilder beweisen: Das wird einer der schönsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten

Auf den ersten Trailer zu Avatar 3 müssen wir uns zwar noch ein bisschen gedulden. Dafür hat James Cameron fünf neue Bilder enthüllt, die uns einen Einblick in die Sci-Fi-Fortsetzung gewähren.

Etwas mehr als ein Jahr vor dem Kinostart von Avatar 3: Fire and Ash gibt es ein überaus spannendes Update zum nächsten Teil der Science-Fiction-Saga. Fünf neue Bilder zeigen uns Pandora, wie wir es noch nie gesehen haben. Schon jetzt dürfte klar sein, dass James Cameron an einem der schönsten Blockbuster überhaupt arbeitet.

Avatar 3: Fünf neue Bilder zeigen Pandora, wie wir es noch nie gesehen haben

Enthüllt wurden die neuen Bilder bei der D23 in Brasilien, bei der seit Freitag kommende Filme und Serien aus dem Hause Disney und allen dazugehörigen Abteilungen wie 20th Century Studios, Marvel und Lucasfilm vorgestellt werden. Bei den Avatar 3-Bildern handelt es sich allerdings nicht um finale Szenenbilder aus dem Film.

Stattdessen präsentierte Cameron fünf Konzeptzeichnungen, die uns einen völlig neuen Na'vi-Stamm vorstellen. Dieser bewegt sich nomadisch durch die Lüfte von Pandora – und das sieht absolut atemberaubend aus. Allein die Vorstellung, die nachfolgenden Bilder in Bewegung auf der großen Leinwand in 3D zu sehen, sorgt für Gänsehaut.

Angefertigt wurden die Konzeptzeichnungen von Steve Messing, Dylan Cole und Zachary Berger, die bereits in die Produktion von Avatar 2: The Way of Water involviert waren und maßgeblich die Gestaltung von Pandora beeinflusst haben. Kaum ein großer Blockbuster kommt heutzutage ohne die wertvolle Vorarbeit von Concept-Artists aus.

Auf Basis des Drehbuchs entwickeln sie mit dem Produktionsdesigner und dem Regisseur den Look des Films, vom großen Weltraumpanorama bis hin zu unscheinbaren Details in Kostümen und Masken. Auf dieser Vorarbeit bauen zahlreiche weitere Departments auf, die uns schließlich immer näher an die Bilder führen, die wir dann im Kino sehen.

Wann startet Avatar 3: Fire and Ash im Kino?

Wie eingangs geschrieben: Wir sind rund ein Jahr von dem Kinostart von Avatar 3 entfernt. Am 17. Dezember 2025 startet der Sci-Fi-Blockbuster in den deutschen Kinos. Darüber hinaus stehen auch die Daten für die nächsten beiden Fortsetzungen fest. Avatar 4 trifft am 19. Dezember 2029 ein und Avatar 5 am 17. Dezember 2031.