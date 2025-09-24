Neue Bilder zu One Piece Staffel 2: Netflix zeigt den Ort, an dem alles angefangen hat

One Piece Staffel 2 soll nächstes Jahr erscheinen. Mit einigen neuen Bildern eines beliebten Schauplatzes können sich Fans des Netflix-Hits die Wartezeit vertreiben.

Piraten haben es selten besonders eilig. Das gilt zumindest für die Held:innen-Truppe der Strohhutpiraten aus One Piece, die sich mit ihrer 2. Staffel reichlich Zeit lassen: Erst 2026 sollen neue Folgen auf Netflix erscheinen. Aber immerhin gibt es jetzt neue Bilder, die einen der wichtigsten Schauplätze aus der Manga-Vorlage in voller Pracht erstrahlen lassen: Loguetown.

Hier beginnt die One Piece-Geschichte: Netflix veröffentlicht neue Loguetown-Bilder

Loguetown ist für die Geschichte von One Piece von zentraler Bedeutung: Hier etwa wird die Piratenlegende Gold Roger hingerichtet. Und damit beginnt auch das goldene Zeitalter der Freibeuter, die sich alle auf die Suche nach Rogers Schatz, dem One Piece, machen.

Schaut euch hier die neuen One Piece-Bilder von Loguetown an:

Dementsprechend wird der Ort auf dem neuen Poster zu Staffel 2 auch als "Stadt des Anfangs und des Endes" bezeichnet. Für die Strohhutpiraten unter Ruffy (Iñaki Godoy), die sich in Staffel 2 auf das gefährliche Meer der sogenannten Grand Line wagen, stellt Loguetown einen der ersten Häfen dar.

Wann kommt Staffel 2 von One Piece zu Netflix?

One Piece Staffel 2 erscheint im Laufe des Jahres 2026. Ein genaueres Startdatum gibt es noch nicht.

