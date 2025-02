Neue Crime-Serie des Peaky Blinders-Schöpfers streamt jetzt bei Disney+ – und die Kritik ist begeistert

Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight reist erneut in der Zeit zurück ins kriminelle England und holt sich viel Lob für seine neue Serie ab. Bei Disney+ könnt ihr sie ab heute vollständig sehen.

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham war als Gangster-Epos ein Phänomen, das Cillian Murphy in einen Bandenkrieg der 1900er Jahre schickte. Mit einer nicht unähnlichen Erzählung liefert Serienschöpfer Steven Knight bei Disney+ nun Nachschub in Form der Serie A Thousand Blows.

A Thousand Blows bei Disney+: Peaky Blinder-Schöpfer verlegt Bandenkrieg in den Boxring

Die britische Historienserie A Thousand Blows spielt nur wenige Jahre vor der Zeit von Peaky Blinders: im viktorianischen London der 1880er Jahre, im Umfeld illegaler Box-Kämpfe des East End. Der Jamaikaner Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) kommt mit seinem besten Freund Alec unsanft im brutalen Schmelztiegel der Stadt an.

Während er in der kriminellen Unterwelt sein Kampftalent schult, wird vor allem der erfahrene Boxer Sugar Goodson (Stephen Graham) zu einem nicht zu unterschätzenden Gegner. Doch die Straßengang-Anführerin der Forty Elephants, Mary Carr (Erin Doherty), steigt zur unerwarteten Verbündeten auf.

Schaut hier den Trailer zum Peaky Blinders-Nachfolger A Thousand Blows

A Thousand Blows - S01 Trailer (Deutsch) HD

A Thousand Blow stellt im historischen Setting also erneut Kriminalität und Gangs in den Mittelpunkt und könnte sich damit als idealer Ersatz für Peaky Blinders-Fans erweisen, während wir auf den neuen Film zur Serie warten. Die Kritik zeigte sich zum Serienstart jedenfalls sehr angetan.



Kritik lobt A Thousand Blows bei Disney+ als "etwas Besonderes"

Mit einem Review-Schnitt von 94 Prozent bei Rotten Tomatoes und stattlichen 76/100 Punkten bei Metacritic zeigt sich A Thousand Blows in vielen Kritiken als Serienerfolg.

Die Times beispielsweise beschreibt die neue Serie als "ausgelassen gut [...] mit exzellenten Performances", während Roger Ebert lobt:

Von der ersten Episode an erschafft Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight eine Vertraulichkeit zwischen den Figuren, die sich anders anfühlt als alles, was wir zuletzt im TV gesehen haben. Mit jeder weiteren Folge wird klar, dass man hier etwas Besonderes schaut, wenn Gerissenheit und Ernst sich fantastisch mischen.

Collider nennt die Sportserie des 19. Jahrhunderts eine "kompetente Historienserie in einem Meer aus Bridgertons" und die Los Angeles Times merkt zusätzlich an:

A Thousand Blows ist nicht besonders subtil und das ist auch nicht die Absicht. [...] Die Serie steht zu Frauen, Immigrant:innen und Armen; für natürliche Würde gegen reine Umgangsformen [...] während die emotionalen Verwicklungen jeder Oper Konkurrenz machen und die Heist-Erzählung abgefahren ist.

Alle sechs Folgen der 1. Staffel A Thousand Blows sind seit dem heutigen 21. Februar 2025 auf einmal bei Disney+ * zu streamen.

Gute Nachrichten für alle, die nach den ca. fünfeinhalb Stunden Unterhaltung mehr wollen, gibt es ebenfalls schon: Denn Disney+ bzw. der Muttersender Hulu, von dem A Thousand Blows produziert wurde, hat beim Peaky Blinders-Schöpfer bereits eine 2. Staffel bestellt.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.