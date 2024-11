Peaky Blinders-Film: Netflix enthüllt erstes Bild des spannendsten Neuzugangs

Aktuell laufen die Dreharbeiten zum heiß erwarteten Peaky Blinders-Film von Netflix. Nun wurde ein neues Bild enthüllt, das einen der spannendsten Neuzugänge zeigt.

Nach sechs Staffeln wird die Geschichte von Peaky Blinders – Gangs of Birmingham in Form eines abendfüllenden Spielfilms fortgesetzt. Angeführt wird dieser von Cillian Murphy, dem frisch gewaschenen Oscargewinner aus Oppenheimer. Bevor er zum Erfinder der Atombombe wurde, spielte er 36 Episoden lang in der Gangsterserie mit.

Der Peaky Blinders-Film wartet allerdings nicht nur mit vertrauten Gesichtern auf. In den vergangenen Wochen sind dank diverser Casting-Berichte auch ein paar überaus spannende Neuzugänge durchgesickert. Der spannendste: Barry Keoghan. Kaum ein anderer Schauspieler passt so perfekt ins Peaky Blinders-Universum wie er.

Netflix enthüllt das erste Bild von Joker-Darsteller Barry Keoghan im Peaky Blinders-Film

Die große Frage ist: Wen spielt Keoghan im Peaky Blinders-Film? Bisher gibt es keine offiziellen Informationen zu seiner Rolle. Netflix ist dennoch sichtlich stolz auf das Casting und enthüllt das erste Bild von Keoghan aus dem Film.

Filmfans dürfte Keoghan seit 2017 ein Begriff sein. Zuerst verstörte er in dem Drama The Killing of a Sacred Deer von Yorgos Lanthimos. Danach kämpfte er in Christopher Nolans nervenaufreibendem Kriegsfilm Dunkirk ums Überleben. Weitere denkwürdige Nebenrollen verkörperte er in The Green Knight und The Banshees of Inisherin.

Keoghan hat sich eine bestimmte Nische in Hollywood herausgearbeitet. Vortrefflich spielt er zwielichtige Figuren, denen man nicht über den Weg trauen kann. Trotzdem verfolgen sie einen. Immer wieder kommt es zu unangenehmen Begegnungen, die sich wie ein Psychoduell oder ein Machtspiel anfühlen. Das beste Beispiel? Saltburn.

Mit anderen Worte: Keoghan ist eine hypnotisierende Präsenz, egal in welchem Film er auftritt. Kein Wunder, dass er bereits sowohl bei Marvel als auch bei DC als Bösewicht gecastet wurde. In Eternals erweckte er den abtrünnigen Druig zum Leben. In The Batman schaut er am Ende kurz als Joker in Arkham vorbei.

Wann startet der Peaky Blinders-Film bei Netflix?

Bisher steht kein offizielles Startdatum für den Peaky Blinders-Film bei Netflix fest. Je nachdem, wie zügig die Produktion über die Bühne geht, könnte der Film noch vor Ende 2025 seine Premiere feiern. Wir dürfen gespannt sein.