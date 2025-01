Neue Serie vom Peaky Blinders-Macher startet in 6 Wochen auf Disney+: Es geht wieder um eine gefährliche Gang

Peaky Blinders-Mastermind Steven Knight bereitet eine neue Serie vor, die schon in wenigen Wochen bei Disney+ online geht. Natürlich geht es wieder ruppig zur Sache.

Serien-Fans, die immer noch dem historischen Gangster-Drama Peaky Blinders - Gangs of Birmingham hinterhertrauern, können sich schon mal warm machen. Im Februar dieses Jahres wartet Schöpfer Steven Knight nämlich mit seiner nächsten Kreation auf – diesmal auf Disney+.

Es wird wieder historisch, es wird wieder britisch und natürlich werden in A Thousand Blows auch erneut die Fäuste ausgepackt.

Peaky Blinder-Schöpfer Steven Knight präsentiert historisches Boxer-Drama A Thousand Blows auf Disney+

A Thousand Blows nimmt uns mit in die illegale Boxer-Szene des viktorianischen Londons um 1880. Im ruppigen East End der Stadt findet Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) aus Jamaika sich hier umgeben von allerlei gefährlichen Gestalten im Ring wieder, von wo aus die kriminelle Unterwelt nicht weit ist. Während das junge Talent seine Fähigkeiten im Kampfsport verfeinert, gerät er mit dem erfahrenen Boxer Sugar Goodson (Stephen Graham) aneinander, mit dem er sich auch außerhalb des Rings einen unerbittlichen Schlagabtausch liefert.

Neben seinem besten Freund Alec (Francis Lovehall) verbündet sich Hezekiah in London mit Mary Carr (Erin Doherty), der Anführerin der weiblichen Straßen-Gang The Forty Elephants. Genau wie die Peaky Blinders hat es auch diese kriminelle Gruppe wirklich gegeben. Von den 1870er Jahren bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ließ die Frauenbande sich in der englischen Metropole Einbrüche, Überfälle und Diebstähle zu Schulden kommen.

Die 1. Staffel von A Thousand Blows besteht aus sechs Episoden, aber auch darüber hinaus ist für historische Faustkämpfe gesorgt. Eine 2. Staffel wurde nämlich längst mitbestellt und soll laut Disney schon im Kasten sein.

Wann kommt A Thousand Blows zu Disney+?

Steven Knights neue Serie A Thousand Blows betritt in sechs Wochen, am 21. Februar 2025, den Streaming-Ring von Disney+. Wann mit der 2. Staffel gerechnet werden kann, ist noch nicht raus. Und falls ihr in der Zwischenzeit Peaky Blinders streamen wollt, findet ihr die Serie nach wie vor bei Netflix im Stream.

