Neue Harley Quinn bei DC: Lady Gaga überrascht in Joker 2-Video mit einem Kuss

Am Wochenende haben wir den ersten richtigen Blick auf Lady Gagas Harley Quinn-Kostüm in Joker 2: Folie à deux erhalten. Hier findet ihr die neuen Set-Bilder und -Videos zur DC-Fortsetzung.

Die Dreharbeiten zu Joker 2: Folie à deux sind in vollem Gange. Nachdem bereits in den vergangenen Wochen diverse Aufnahmen vom Set auf Twitter und Co. die Runde gemacht haben, gibt es endlich die ersten Bilder von Lady Gagas Harley Quinn-Kostüm. Bisher haben wir sie nur als Dr. Harleen Quinzel gesehen. Jetzt verwandelt sie sich in die ikonische DC-Bösewichtin, die zuletzt von Margot Robbie verkörpert wurde.

Lady Gaga als Harley Quinn: So sieht die ikonische DC-Bösewichtin in Joker 2: Folie à deux aus

Am Wochenende wurde eine große Joker 2-Szene in New York gedreht. Die Stadt diente schon im ersten Teil als Kulisse von Gotham City. Auf den Set-Bildern sehen wir Lady Gaga auf den Stufen der City Hall in Manhattan. Sie ist umgeben von zahlreichen Komparsen, die Schaulustige, Protestierende und Cops spielen. Von Joaquin Phoenix, dem titelgebenden Joker, ist jedoch weit und breit keine Spur zu entdecken.

Dafür können wir einen genaueren Blick auf das neue Harley Queen-Kostüm werfen. Rot und weiß nominiert den Look der DC-Bösewichtin. Die Bezüge zum Vorbild aus dem Comic sind deutlich zu erkennen und dennoch haben wir es hier definitiv mit einer geerdeten Version der Figur zu tun. Das passt zum bisherigen Ansatz der Joker-Reihe. Die ist weniger Superhelden-Spektakel als abgründige Charakterstudie.

In einem Video von den Dreharbeiten sehen wir, wie Gagas Figur die Treppen hochläuft und eine Frau küsst, die damit nicht gerechnet hat. Wie die Szene genau in den Film passt, ist unklar. Die Fans, die im Hintergrund der Aufnahme zu hören sind, zeigen sich auf alle Fälle begeistert von dem unerwarteten Moment. Generell wird Lady Gagas Harley Quinn sehr positiv in den Twitter-Kommentaren aufgenommen.

Ein weiteres Detail von den Dreharbeiten zeigt uns die Titelseite des Gotham Examiner, auf der in großen Lettern Crazy in Love geschrieben steht. Der Joker hat eine neue Geliebte, heißt es weiter unten auf dem Blatt. Dazu ein Mugshot, der Harley Quinn als Arkham-Insassin zeigt und ihren kompletten Namen enthüllt: Harleen Frances Quinzel.

Wann startet Joker 2 mit Lady Gaga im Kino?

Joker 2: Folie à deux startet am 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos. Der Film gehört dem Elsewords-Universum an, wo sich alle DC-Filme und -Serien einfinden, die nicht Teil des neuen, eng miteinander verbundenen DC Universe sind. Dieses löst ab 2025 das DCEU ab, in dem Margot Robbie als Harley Quinn zu sehen war.

