Joker 2: Neue Bilder zeigen Lady Gaga als Harley Quinn, aber das Entscheidende fehlt noch

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Joker 2: Folie à deux. Die neuesten Bilder vom Set gewähren uns einen Blick auf Lady Gaga, die in der DC-Fortsetzung als Harley Quinn mitspielt.

Vor wenigen Tagen konnten wir eine wilde Verfolgungsjagd vom Set von Joker 2: Folie à deux bestaunen, in die gleich mehrere Versionen der Titelfigur involviert waren. Offenbar inspiriert Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) die Menschen von Gotham City und stiftet sie zu kriminellen Taten an. Heute gibt es die nächsten Bilder vom Dreh.

Der Joker spielt dieses Mal allerdings keine Rolle. Stattdessen bekommen wir den anderen großen Star der DC-Fortsetzung zu Gesicht: Lady Gaga. Im Juni 2022 wurde das Casting der Sängerin und Schauspielerin in Joker 2 bekannt gegeben. Als Bösewichtin Harley Quinn wird sie fortan das DC-Universum unsicher machen.

Joker 2: Neue Set-Bilder zeigen Lady Gaga als Dr. Harleen Quinzel aka Harley Quinn

Im Kostüm bekommen wir Gaga allerdings noch nicht zu Gesicht. Auf den neuen Set-Bildern bewegt sie sich unscheinbar durch das Getümmel in Gothams Straßen. Genauso haben wir Arthur Fleck im ersten Teil kennengelernt, bevor er sich mehr und mehr in den Joker verwandelt hat, der mit dem Vorbild aus den Comics übereinstimmt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Joker-Reihe von Todd Phillips entzieht sich den klassischen Bildern des Superhelden-Kinos. Stattdessen wird die Geschichte in einer geerdeten Umgebung als ernstes Drama erzählt. Wir dürfen gespannt sein, wie die vollständige Transformation von Dr. Harleen Quinzel in dieser ungewöhnlichen Ecke des DC-Universums aussieht.

Wann startet Joker 2 mit Lady Gagas Harley Quinn im Kino?

Joker 2: Folie à deux startet am 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos. Der Film gehört dem Elsewords-Universum an, wo sich alle DC-Filme und -Serien einfinden, die nicht Teil des neuen, eng miteinander verbundenen DC Universe sind. Dieses löst ab 2025 das DCEU ab, in dem Margot Robbie Harley Quinn seit 2016 verkörpert.

Insgesamt drei DC-Auftritte stehen in Robbies Filmographie: Suicide Squad (2016), Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (2020) und The Suicide Squad (2021). Ob wir die Schauspielerin nochmal in der Rolle sehen werden, ist unklar. Vorerst ist Lady Gaga an der Reihe und darf ihrer Interpretation der Schurkin freien Lauf lassen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.