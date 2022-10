Neue Herr der Ringe-Box mit 38 Stunden Material ab heute bei Amazon: 6 Filme in allen Fassungen und Top-Qualität

Amazon verkauft ab heute die brandneue Herr der Ringe-Box. Sowohl die erste Mittelerde-Trilogie als auch die Hobbit-Filme sind enthalten, dazu massenhaft Bonusmaterial.

Das Herr der Ringe-Franchise wird derzeit um die Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erweitert. Wer sich als Fantasy-Fan auf den neuesten Stand bringen oder einfach schon immer die definitive Sammlung aller J.R.R. Tolkien-Leinwandabenteuer besitzen wollte, kann sich jetzt freuen. Die Mittelerde 6-Film Collection in 4K Ultra-HD erscheint heute.

Neue Herr der Ringe-Box berauscht in 6 Filmen, 2 Fassungen und lupenreinem 4K

Wie der Name bereits andeutet, enthält die Blu-ray-Box alle sechs bisherigen Kino-Ausflüge in die Herr der Ringe-Welt. Dazu zählen die erste Herr der Ringe- und die Hobbit-Trilogie. Alle Filme sind in 4K als Kinofassung und Extended Cut verfügbar. Über 38 Stunden soll das enthaltene Material insgesamt umfassen.

© Warner Home Die Der Herr der Ringe-Box

Wie sieht das Bonusmaterial der Herr der Ringe-Box aus?

Traditionell fällt die Ausstattung bei Mittelerde-Boxen großzügig aus. Die Box soll 15 Blu-ray-Discs enthalten, sehr wahrscheinlich findet ihr dort die vielen Hintergrund-Dokus, die schon lange zur Standard-Ausstattung gehören. Wie erwähnt: Alle Filme sind in bestem 4K aufgehübscht worden und sowohl als Kinofassung als auch in den beliebten Extended Cuts enthalten. Insgesamt ergibt das Material 38 Stunden pure Herr der Ringe-Atmosphäre.

