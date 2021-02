Neue Marvel-Serie: Trailer teast heiß erwarteten X-Men-Crossover - und enthüllt eine alte MCU-Bekannte

Der neue Trailer zu Marvels Serie The Falcon and the Winter Soldier ist da. Zu sehen gibt es neben einem Hinweis auf die X-Men auch harte Action mit einer S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Wie jedes Jahr werden zum Super Bowl heiß erwartete Trailer ausgestrahlt. Mit dabei ist dieses Mal The Falcon and The Winter Soldier, der an Witz und Action nichts anbrennen lässt.

Neben dem idealen Schauplatz für ein X-Men-Crossover präsentiert der Trailer außerdem satte Actionszenen mit einer Veteranin des Marvel Cinematic Universe (MCU).

Schaut euch hier den neuen The Falcon and the Winter Soldier-Trailer an:

Das ist der X-Men-Schauplatz im Trailer zur neuen Marvel-Serie

Neben gewaltigen Canyon-Landschaften und einer Schlägerei auf zwei fahrenden LKWs gibt es im Trailer für die neue Marvel-Serie unter anderem eine neondurchflutete Stadt bei Nacht zu bewundern.

Dabei handelt es sich vermutlich um Madripoor, eine fiktive asiatische Küstenstadt aus den Marvel-Comics. Darauf deuteten in jüngeren Zeit bereits Set-Aufbauten bei den The Falcon and the Winter Soldier-Dreharbeiten hin, die das Wappen Madripoors zeigten (via Comic Book ).



© Disney Madripoor in The Falcon and the Winter Soldier

Madripoor ist eine riesige Metropole, in der Arm und Reich sehr nah beieinander leben und jede Menge schmierige Geschäfte abgewickelt werden. Spannend für die kommende MCU-Serie ist aber vor allem, in welchem Comic-Universum die Stadt bisher Verwendung findet.



Madripoor ist ein Schauplatz der X-Men-Comics

Die Küstenmetropole ist nämlich ein gern genutzter Ort der X-Men-Comics. Insbesondere X-Men-Kraftpaket Wolverine treibt sich häufig in der Küstenmetropole herum und sein Comic-Sohn Daken übernimmt später sogar die Herrschaft über die Stadt. In einer Comic-Reihe wird sie von Fiesling Magneto als Hauptstützpunkt genutzt.

Bereitet The Falcon and the Winter Soldier ein X-Men-Crossover vor?

Es wäre also denkbar, dass Sam Wilson (Anthony Mackie) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) in den dreckigen Straßen Madripoors auf Abgesandte des X-Men-Universums treffen. Ob aber Wolverine selbst dem dynamischen Duo über den Weg laufen wird, scheint angesichts der herzzerreißenden Beerdigung der Figur in Logan etwas sehr optimistisch.



© 20th Century Fox In den Comics öfters in Madripoor unterwegs: Wolverine.

Allerdings hat eine andere Marvel-Serie den X-Men gerade sperrangelweit die MCU-Tür geöffnet. Ein Crossover der beiden bisher getrennten Universen ist also auch in The Falcon and the Winter Soldier nicht länger unwahrscheinlich. Da Madripoor in den Comics unter anderem als HYDRA-Stützpunkt dient, könnten Barnes und Wilson sich etwa die X-Men-Hilfe gegen einen gemeinsamen Feind sichern.



Neue Marvel-Serie mit großem Auftritt einer alten MCU-Bekannten

Neben einem möglichen X-Men-Crossover, rasanten Flugszenen und dem Schlagabtausch der Hauptfiguren bei der Dienstpsychologin fällt im Trailer vor allem der grandiose Auftritt von S.H.I.E.L.D.-Agentin Sharon Carter auf.

Sharon Carter war auf der Leinwand bereits in Captain America 2: The Return of the First Avenger und The First Avenger: Civil War zu sehen: Ursprünglich als verdeckte S.H.I.E.L.D.-Agentin zum Schutz von Captain America eingesetzt, übergab sie ihm wichtige Informationen zu seinem Freund Bucky Barnes und schlug sich im folgenden Avengers-Bürgerkrieg auf seine Seite.

Ein ideales Gegengewicht in The Falcon and the Winter Soldier

Die Figur Sharon Carters ist wie geschaffen dafür, in der kommenden Marvel-Serie einen großen Auftritt hinzulegen: Als Großnichte von S.H.I.E.L.D.-Gründerin und Captain-America-Schwarm Peggy Carter bildet sie ein ideales Gegenwicht, um das Draufgängertum der beiden Hauptfiguren in Schach zu halten.

© Disney Lässt den Falcon und den Winter Soldier alt aussehen: Sharon Carter.

Durch die bisherige Geschichte ihrer Figur ist sie ideal mit allen Captain-America-Problematiken vertraut, die auch das Bindeglied zwischen Barnes und Wilson bilden. Womöglich entscheiden ihre Missionen als Agentin darüber, wer der neue Captain America wird.



Darüber hinaus beweist der Trailer, dass sie sich in Sachen Schlagkraft keineswegs vor dem Falcon oder dem Winter Soldier verstecken muss. Wenn die Marvel-Serie Carter als Figur einzusetzen weiß, gibt es allen Grund, sich auf The Falcon and the Winter Soldier zu freuen.

