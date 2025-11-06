Neue Miniserie über reales Unglück erobert Netflix-Charts: Ihr könnt sie an einem Abend durchschauen

Ein reales Schiffsunglück wird in der neuen Netflix-Miniserie behandelt, die derzeit die Charts des Streamers stürmt. Es ist eine der größten polnischen Produktionen überhaupt.

Während die Serien-Charts von Netflix noch immer von der neuen The Witcher-Staffel dominiert werden, schleicht sich auf Platz 5 eine europäische Produktion heran. Die polnische Miniserie Heweliusz erzählt von einem historischen Seeunglück und soll laut Deadline -Interview mit dem Streamer eines der größten TV-Unterfangen Polens sein: mit 120 Schauspielenden, über 3000 Statist:innen und einer Crew von etwa 140 Leuten.

Netflix-Miniserie Heweliusz: Aufarbeitung eines wahren Seeunglücks

Im Januar 1993 befand sich die Fähre MS Jan Heweliusz auf der Ostsee auf dem Weg von Polen nach Schweden. Als sich die Wetterbedingungen dramatisch verschlechterten, kippte der Kahn und verlor an Stabilität. Obwohl Kapitän Ułasiewicz (Borys Szyc) die Evakuierung anordnete, kam es zu großen Verlusten: von den 64 Passagieren starben 55 in dem größten Schiffsunglück in Friedenszeiten in der polnischen Geschichte.

Die Serie von Drehbuchautor Kasper Bajon und Jan Holoubek, die zuvor am Historiendrama Hochwasser zusammengearbeitet haben, lässt die Heweliusz-Tragödie seit dem 5. November in fünf Episoden dramatisiert Revue passieren. Manche sprechen sogar vom "polnischen Chernobyl". Viele Reviews und Ratings gibt es noch nicht zur Serie, auf IMDb hält das Format aber nach 130 Stimmen einen guten Wert von 7,7.

Gedreht wurde Heweliusz an verschiedenen Orten in Polen, während die Wasser-Stunts in einem belgischen Studio in Brüssel entstanden.

So sehen die Serien-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 6. November 2025):

