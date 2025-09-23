Neue Superhelden-Serie scheitert krachend in den Amazon-Charts: Dabei stammt sie aus einem sehr erfolgreichen Universum

Ein sehr beliebtes Superhelden-Franchise tut sich in den Streaming-Charts von Amazon Prime sehr schwer. An Der Sommer, als ich schön wurde, gibt es derzeit kein Vorbeikommen.

Während Netflix mit KPop Demon Hunters einen Sommerhit hingelegt hatte, der seinesgleichen sucht, konnte Amazon Prime Video mit der 3. Staffel von Der Sommer, als ich schön wurde ordentlich abliefern. Nicht einmal die frisch gestartete 2. Staffel von Gen V, der Spin-off-Serie zu dem Mega-Erfolg The Boys, konnte die romantische Coming-of-Age-Geschichte von der Spitze der Streaming-Charts vertreiben.

Amazon-Charts: Gen V kann sich in nur einem Land gegen Der Sommer, als ich schön wurde behaupten

Der Sommer, als ich schön wurde erzählt in der 3. Staffel die Geschichte rund um das Liebesdreieck zwischen Belly (Lola Tung) und den beiden Brüdern Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) zu Ende. Den drei Hauptdarsteller:innen bieten sich jetzt durch das Ende der Serie viele neue Möglichkeiten und Projekte.

Die Serie erfreut sich momentan eines enormen viralen Hypes. Überall im Internet wird heiß über die Beziehungen diskutiert und mit "Team Conrad" und "Team Jeremiah" bilden sich zwei Gruppierungen, die an beste Twilight-Zeiten erinnern.

Nun ist am 17. September 2025 die 2. Staffel von Gen V gestartet und konnte sich trotz der erfolgreichen 1. Staffel weltweit nicht gegen Der Sommer, als ich schön wurde in den Charts behaupten. Auch der The Boys-Boost im Rücken hat nicht geholfen. Aktuell befindet sich die Serie nur auf Platz 3 der deutschen Prime Video Charts.

Für ein Franchise wie The Boys ist das eine schwache Rückkehr. Einen kleinen Trostpreis gibt es trotzdem. Wie Flixpatrol zeigt, konnte die 2. Staffel von Gen V zumindest in Nigeria den ersten Platz in den Streaming-Charts von Amazon Prime belegen.

Wie geht es weiter nach dem Erfolg?

Während Der Sommer, als ich schön wurde zwar mit der 3. Staffel ein Ende gefunden hat, plant die Autorin der Romanvorlagen Jenny Han noch eine weitere Geschichte rund um Belly, die in Form eines Films erzählt wird. Nach der 2. Staffel von Gen V dürfen wir uns derweil auf den Start der 5. und letzten Staffel von The Boys freuen.