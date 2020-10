Neue Tenet-Einblicke: Tolles Extra lüftet die größten Geheimnisse

Christopher Nolans Tenet sorgt bei vielen nach der Sichtung für offene Fragen. Ein tolles Making-of-Buch beleuchtet die komplette Produktion und bietet ganz viele Hintergrundinfos.

Der Zeitreise-Film Tenet sorgte neben gemischten Meinungen vor allem für viele verwirrte Zuschauer. Christopher Nolan erzählt seine Geschichte rund um außergewöhnliche Geheimagenten, einen drohenden 3. Weltkrieg und vor allem die spezielle Technik der Inversion irgendwann so kompliziert, dass es schwer fällt, dem Film noch von Szene zu Szene folgen zu können.



Buch zu Tenet bietet umfassenden Einblick in die Entstehung des Films

Wem noch immer viele offene Fragen nach Tenet durch den Kopf schwirren, bekommt mit einem tollen Bonus jetzt die Gelegenheit für mehr Klarheit. Zu Nolans Blockbuster ist ein Making-of-Buch zum Kaufen erschienen, das die komplette Tenet-Produktion mit detailliertem Text und vielen Bildern beleuchtet.

In dem Buch mit dem offiziellen Titel The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War wird die Entstehung des Blockbusters von A bis Z aufgeschlüsselt. Nach einem Vorwort von Hauptdarsteller John David Washington geht es zunächst darum, wie Nolan auf die Idee zu dem Film gekommen und das Drehbuch entstanden ist. Es folgen detaillierte Beschreibungen zu allen wichtigen Figuren des Films.

Inversion: Tenet-Buch erklärt die Drehkreuz-Maschinen

Nachdem es anschließend darum geht, wie die Produktion für Tenet vorbereitet wurde, Drehorte ausgesucht, Kostüme für die Figuren angefertigt sowie Cast & Crew versammelt wurden, führt das Buch den Leser sehr ausführlich durch alle großen Set-Pieces und Actionszenen von Tenet.

Alle großen Set-Pieces von Tenet werden im Making-of-Buch ausführlich erläutert

Im vierten Kapitel geht es um die gesamte, die in Tenet zweimal aus unterschiedlichen Perspektiven abläuft. Schritt für Schritt wird hier erklärt, wie komplex die Passage mit der Kamera und den Bewegungen der Schauspieler einzufangen war. Daneben wird in dem Kapitel auch nochmal genau dieerläutert, mit denen die Figuren in Tenet invertiert werden.

In diesem ausführlichen Stil, bei dem sich informativer Text mit vielen schicken Bildern vom Set, Konzeptzeichnungen oder Abbildungen gebauter Modelle abwechselt, führt das Tenet-Buch durch die weiteren großen Momente des Blockbusters.

Als Leser bekommt ihr interessante Einblicke hinter die Kulissen der wuchtigen Eröffnungssequenz in der Oper von Kiew, während der spektakuläre Überfall mitsamt Verfolgungsjagd und invertierten Fahrzeugen auf der Autobahn in Tallinn als eine der aufwendigsten Sequenzen in Nolans bisheriger Karriere aufgeschlüsselt wird.

Eines der spannendsten Kapitel widmet sich außerdem der Entstehung der großen Schlacht im Finale, die einem wüsten Kriegsfilm ähnelt. Mit dem Zusatz, dass sich die Truppen hier bei einem komplexen Manöver parallel vorwärts und rückwärts durch die Zeit auf ein gemeinsames Ziel fortbewegen.

© Warner Bros. John David Washington in Tenet

Nach den ganzen Erklärungen rund um die Entstehung und Hintergründe der größten Tenet-Sequenzen geht es am Ende des Buchs noch darum, wie die einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt werden mussten. Hier wird vor allem die Arbeit der Cutterin Jennifer Lame beleuchtet, die nach Filmen wie Marriage Story, Manchester by the Sea und Hereditary zum ersten Mal an einem Blockbuster dieser Größenordnung für den Schnitt verantwortlich war.

Auch wenn der Preis für The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War etwas höher ausfällt, ist das Buch das ideale Geschenk für Tenet- und Nolan-Fans. Wer sich auch nur im Geringsten für die Entstehung der spektakulären Set-Pieces und Actionsequenzen des Blockbusters interessiert, tiefer in die Entstehung und das Konzept der Geschichte eintauchen oder einfach nur massig schöne Bilder anschauen will, sollte sich das schicke Sammlerstück ins Regal stellen.

Tenet läuft im Kino

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden fast alle geplanten Blockbuster für das Jahr 2020 verschoben. Nur Warner Bros. entschied sich zu einer riskanten Strategie und veröffentlichte Christopher Nolans neuen Film Tenet Ende August zuerst außerhalb der USA dort, wo Kinos zwischenzeitlich schon wieder geöffnet waren. Auch in Deutschland startete der Blockbuster am 26. August.

