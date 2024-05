Neue The Rookie-Folgen vor Netflix heute im TV: Mit dabei ist eine der explosivsten Episoden

Die Ausstrahlung der 5. Staffel von The Rookie bei ZDFneo geht weiter. Noch vor dem Netflix-Start der neuen Folgen gibt es zwei Episoden der Nathan Fillion-Serie im Free-TV.

Heute Abend zeigt ZDFneo zwei neue Folgen von The Rookie. Seit drei Wochen läuft die Free-TV-Premiere der 5. Staffel. Nun folgen die nächsten zwei Kapitel der beliebten Polizeiserie mit Nathan Fillion in der Hauptrolle. Der Star aus Firefly und Castle kehrt als John Nolan zurück, um in Los Angeles für Recht und Ordnung zu sorgen.

Schon im Nachmittagsprogramm von ZDFneo ist The Rookie mit zwei Episoden vertreten. Dabei handelt es sich allerdings nur um Wiederholungen längst ausgestrahlter Folgen. Richtig spannend wird es ab 20:15 Uhr. Da laufen dann die neuesten Abenteuer als Free-TV-Premiere. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen.

Vor Netflix: Heute Abend laufen The Rookie Staffel 5, Folge 7 und Folge 8 bei ZDFneo im Free-TV

Nach drei Wochen sind wir bei der 7. und 8. Folge der 5. Staffel von The Rookie angelangt. Der erste Fall wartet mit einem großen Rätsel auf, das Nolan und Co. zu schaffen macht. Im Anschluss stehen gleich mehrere Leben auf dem Spiel.

Um 20:15 Uhr läuft The Rookie Staffel 5, Folge 7 : In Kreuzfeuer (im Original: Crossfire) sorgt eine Schießerei in den Straßen von Los Angeles für Panik. Nolan und Juarez (Lisseth Chavez) bezeugen die tödliche Auseinandersetzung mit eigenen Augen. Doch dann stellt sich heraus, dass das Opfer längst tot war. Was ist hier wirklich passiert? Die Ermittler:innen stecken in einer Sackgasse.

In Kreuzfeuer (im Original: Crossfire) sorgt eine Schießerei in den Straßen von Los Angeles für Panik. Nolan und Juarez (Lisseth Chavez) bezeugen die tödliche Auseinandersetzung mit eigenen Augen. Doch dann stellt sich heraus, dass das Opfer längst tot war. Was ist hier wirklich passiert? Die Ermittler:innen stecken in einer Sackgasse. Um 20:55 Uhr läuft The Rookie Staffel 5, Folge 8: Die zweite Folge trägt den unscheinbaren Titel Das Halsband (im Original: The Collar), doch dahinter versteckt sich ein nervenaufreibender Fall. Nolan und Juarez bekommen es mit einer Frau zu tun, die ein Sprengstoff-Halsband trägt. Bald tauchen immer mehr Menschen mit explosiven Accessoires auf, die zu jeder Sekunde in die Luft gehen könnten.

ABC The Rookie Staffel 5, Folge 7: Kreuzfeuer

Die Free-TV-Premiere von The Rookie findet bei ZDFneo ohne Werbeunterbrechung statt. Der Sender zeigt immer zwei Folgen im Doppelpack, sodass wir uns jeden Donnerstag über knapp eineinhalb Stunden The Rookie-Nachschub freuen dürfen. Auch der Fahrplan für die nächsten Wochen steht bereits fest.

Die Sendetermine von The Rookie Staffel 5 bei ZDFneo:

Staffel 5, Folge 9 kommt am 16. Mai 2024



kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 10 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 11 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 12 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 13 kommt am 6. Juni 2024

kommt am 6. Juni 2024 Staffel 5, Folge 14 kommt am 6. Juni 2024

kommt am 6. Juni 2024 Staffel 5, Folge 15 kommt am 13. Juni 2024

kommt am 13. Juni 2024 Staffel 5, Folge 16 kommt am 13. Juni 2024

Bis Mitte Juni hat ZDFneo sein TV-Programm vorgeplant. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Ausgehend vom bisherigen Muster können wir aber davon ausgehen, dass uns die 5. Staffel von The Rookie bis in den Juli hinein begleitet. Insgesamt umfasst die Staffel 22 Episoden. Wir sind also noch nicht einmal bei der Hälfte angelangt.

The Rookie Staffel 5 gibt es auch in der ZDF-Mediathek: Alle anderen Streaming-Optionen im Überblick

The Rookie läuft aktuell nicht nur im linearen Fernsehen, sondern ist auch im Katalog diverser Streaming-Dienste vertreten. Wenn ihr die Folgen bei ZDFneo verpasst habt, könnt ihr sie in der ZDF-Mediathek nachholen. Darüber hinaus befindet sich die 5. Staffel bei WOW und Disney+ im Angebot. Netflix hat nur Staffel 1-4 im Programm.

Und wenn ihr einen Blick in die 6. Staffel werfen wollt, ist das auch möglich. Mit einem Abo bei Sky könnt ihr dort schon sechs Episoden der neuesten Runde schauen.

