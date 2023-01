Neue The Witcher-Serie kloppte aufwendige Anfangsszene mit Fanliebling in die Tonne – dabei war sie schon gedreht

The Witcher: Blood Origin beginnt mit einer actionreichen Schlachtszene. Ursprünglich wurde aber die Musiknummer eines Fan-Favoriten als Anfangssequenz gedreht.

The Witcher: Blood Origin erzählt auf Netflix eine Prequel-Geschichte zur The Witcher-Serie. Während der Produktion wurden dabei diverse Sequenzen komplett entfernt. Und eine sogar völlig neu gedreht. Die Anfangsszene mit Barde und Fanliebling Jaskier/Rittersporn (Joey Batey) sollte ursprünglich nämlich ganz anders aussehen.



The Witcher: Blood Origin auf Netflix fing eigentlich mit einer Musik-Nummer an

Die Serie beginnt auf Netflix mit einer blutigen Schlacht zwischen Rebellen und Soldaten der nördlichen Königreiche. Die erste Version unterschied sich davon stark. Joey Batey berichtete SciFiNow :

Es war eine große Musiknummer. [Komponist] Bear McCreary schrieb extra ein Lied. Die Szene machte jede Menge Spaß. [...] Dann bekam ich einen Anruf von [Serien-Macher Declan De Barra], der mir sagte: "Wir drehen das alles nochmal [und] völlig anders. Mit Chaos und Gemetzel!"

Von der ursprünglichen, bereits gefilmten Version gibt es bisher leider kein Videomaterial. Die gut informierte Fan-Seite Redanian Intelligence beschrieb aber bereits vor mehreren Monaten den Aufbau der Sequenz. In der Szene setzt Rittersporn offenbar gerade dazu an, dem Publikum in einer Taverne ein Lied über die Ereignisse von Blood Origin zu singen. Dann wird er von einem Elfen unterbrochen, der die Geschichte ganz anders zu kennen glaubt.



Schaut hier einen Teil der aktuellen Blood Origin-Anfangsszene auf Englisch:

Ob das Austauschen der Anfangsszene nun einen Verlust darstellt, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Rittersporns Tavernen-Auftritte zählen zu den ikonischen Momenten der Mutterserie. Aber auch der aktuelle Beginn von Blood Origin hat mit seiner chaotischen Stimmung und viel Action einiges für sich.

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.

