Neue Twilight-Serie, die alles verändert, kommt wirklich: Bei Netflix und ganz anders als vermutet

Netflix hat eine Twilight-Serie in Auftrag gegeben, die Stephanie Myers Vampir-Saga neu adaptiert. Allerdings als Animationsserie und nicht aus der bekannten Perspektive.

Was letztes Jahr als Gerücht begann und im März dieses Jahres konkreter wurde, ist jetzt beschlossene Blutsaugersache: Twilight wird als Serie fortgeführt beziehungsweise neu aufgelegt. Nur anders, als sich das manche Fans vielleicht vorgestellt haben.

Vampir-Saga Twilight geht als Serien-Reboot weiter – aber nicht so, wie ihr denkt

Laut The Hollywood Reporter gab Netflix eine Adaption des 2020 erschienenen Vampir-Begleitromans zur Hauptserie, Biss zur Mitternachtssonne * (Originaltitel: Midnight Sun), in Auftrag. Dabei handelt es sich um eine Neuerzählung des ersten Romans Bis(s) zum Morgengrauen, allerdings nicht aus der Perspektive Bellas, sondern der von Vampir-Schwarm Edward.

Lionsgate Television produziert das Ganze mit Sinead Daly (Raised by Wolves) als Produzentin, die dabei unter anderem mit Vorlagenautorin Myer zusammenarbeiten wird. Das Projekt ist fest bestellt, allerdings noch ganz am Anfang des kreativen Prozesses, der im Fall von Animation sehr lange dauern kann. Bis(s) zur Veröffentlichung der Twilight-Serie dürfte es also noch bis nächstes oder sogar übernächstes Jahr dauern.

Ein weiteres Fantasy-Reboot mit Vorlage, die in den 2000ern extrem beliebt war, ist die kommende Harry Potter-Serie des HBO-Streamers Max. Diese wird die Buchreihe einfach von vorn adaptieren und gegebenenfalls einige Schnitzer aus der Filmreihe ausbügeln.

Neben Reboots und Remakes sind derzeit vor allem Prequels der letzte Schrei in Hollywood. Apropos ...



Podcast über Dexter, Alien, Dune und viele mehr: Warum so viele Prequel-Serien starten

Egal, ob Dexter, The Boys und NCIS oder Filme wie Dune, Es und sogar die Alien-Reihe: Serienfans werden bald von Prequels überschwemmt. Ein erfreulicher oder besorgniserregender Trend?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über ein Dutzend Prequel-Serien erwarten uns in den nächsten zwei Jahren. Sollten sich Serienfans darüber freuen, dass es mehr von ihren Lieblings-Reihen zu sehen gibt? Oder erwartet uns einer der schlimmsten TV-Trends überhaupt? Diese Fragen beantworten wir im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.