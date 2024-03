Neue Twilight-Serie kommt – aber die aktuelle Info dazu verändert alles

Vor knapp einem Jahr gab es erste Gerüchte zu einer Neuverfilmung der Twilight-Geschichte – und zwar in Form einer Serie. Mit dem neuesten Update zu dem Projekt dürfte aber niemand gerechnet haben.

Kurz nach der Ankündigung der Harry Potter-Serie zog ein anderes großes Fantasy-Franchise aus den vergangenen zwei Dekaden nach: Die Twilight-Saga soll als Serie komplett neu erzählt werden. Danach wurde es jedoch verdächtig ruhig um das Remake. Erst jetzt gibt es ein Update. Und das dürfte einige Fans überraschen.

Wie aus einem Deadline -Bericht hervorgeht, ist Lionsgate nach wie vor daran interessiert, die Geschichte von Bella, Edward und Jacob für eine neue Generation aufzubereiten. Das Studio brachte bereits die Filme mit Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner ins Kino. Jetzt liegt der Fokus auf einer Serien-Umsetzung.

Twilight wird komplett neu verfilmt: Die beliebte Fantasy-Reihe kommt als Animationsserie ins Fernsehen

Die Twilight-Serie erscheint allerdings nicht im Live-Action-Gewand. Ausgehend von den neusten Infos haben wir es mit einer Animationsserie zu tun. Das kommt unerwartet. Deadline schreibt aber, dass diese Entscheidung schon vor langer Zeit gefallen sei. Lionsgate hat die Twilight-Serie von Anfang an als Animationsserie konzipiert.

Für das Reboot der Fantasy-Reihe bringt die Animationsform viele Möglichkeiten mit sich. Der größte Vorteil dürfte sein: Die Twilight-Serie kann leichter aus dem Schatten des Originals hervortreten, dessen popkultureller Fußabdruck massiv ist. Als Animationsserie eröffnen sich Twilight völlig neue gestalterische Möglichkeiten.

In den vergangenen Jahren haben Filme wie Spider-Man: Across the Spider-Verse und Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch gezeigt, dass sich gerade einiges im Animationsfeld in Bewegung befindet. Ganz zu schweigen von dem Netflix-Überflieger Arcane. Die League of Legends-Serie verblüffte mit ihrem unverkennbaren Animationsstil.

Fantasy-Reboot: Wann startet die Twilight-Serie?

Bis dato gibt es keinen konkreten Zeitplan für die Veröffentlichung der Twilight-Serie. Nicht zuletzt sind noch keine kreativen Talente bekannt, die in das Projekt involviert sind. Ein Jahr nach den ersten Berichten stehen wir also immer noch ganz am Anfang. Sicher ist auf alle Fälle: Lionsgate hält an seinen Plänen für die Twilight-Zukunft fest.

