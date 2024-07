Neuen True Crime-Hype auf Netflix könnt ihr sogar gratis an einem Nachmittag durchbingen

Eine True Crime-Doku hat die Netflix-Charts betreten. Das vierteilige Format könnt ihr alternativ aber auch ganz legal gratis streamen.

In der Top 10 der Netflix-Serien liegt neuerdings eine vierteilige True Crime-Doku auf Platz 8. Die kann man als Abonnent:in des Streaming-Dienstes locker an einem Nachmittag weggucken. Aber es existiert auch eine komplett kostenlose Option.

Gleichzeitig liegt Der Trauerschwindler nämlich als Teil einer größeren True Crime-Reihe in der ARD Mediathek vor.

Der Trauerschwindler: Der neue True Crime-Hype bei Netflix und in der ARD Mediathek

In der deutschen True Crime-Doku geht es um das wahre Schicksal mehrerer Frauen, die sich in den selben Bestatter verliebten. In ihrer schlimmsten Stunde nach dem Verlust einer geliebten Person fanden sie Halt bei dem charmanten, attraktiven Mann, der nur hinter ihrem Geld her war. Dutzende sollen ihm zum Opfer gefallen sein, doch dann fanden sich die Frauen und schlossen sich gegen den Betrüger zusammen, der sich laut NDR mittlerweile vor Gericht verantworten musste .

ARD Der Trauerschwindler

Im 2022er Vierteiler von Nicole Rosenbach kommen interviewte Opfer zu Wort, während Szenen aus ihrer Erfahrung mit dem herzlosen Bestatter nachgestellt wurden. Birgit Quastenberg, Frank Bochtler und weitere standen dafür vor der Kamera. Die vier Episoden sind:

Folge 1: Der Betrug

Folge 2: Seine Masche

Folge 3: Die Jagd

Folge 4: Die Wende





Ob Der Trauerschwindler bei Netflix an True Crime-Erfolge wie Der Tinder-Schwindler oder Inventing Anna anschließen kann, muss sich zeigen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Juli umfassen Gladiatoren-Kämpfe bei Amazon Prime ebenso wie Netflix’ heiß erwartete Rückkehr der finalen Staffel Cobra Kai. Außerdem bekommt Natalie Portman eine eigene Serie und Grey’s Anatomy ist wieder da.