Neuer Arielle-Film kehrt die größte Horror-Szene des Originals unter den Tisch – sie verstört nach 34 Jahren immer noch

Die berüchtigte Küchenszene im Original-Arielle von 1989 sorgt auch heute noch bei manchen Fans für Albträume. Das Disney-Remake verzichtet bis auf zwei Anspielungen auf den Horror.

Das Disney-Remake Arielle, die Meerjungfrau spaltet die Fangemeinde mit diversen Änderungen gegenüber dem Original. Einen Unterschied werden viele alte Fans aber mit Blick auf das Wohl jüngerer Zuschauer begrüßen. Die berüchtigte Horror-Szene in der Küche des Schlosses aus dem ersten Arielle, die Meerjungfrau wird nur in zwei kleinen Momenten angedeutet.

Arielle verstört Kinder seit 34 Jahren mit Horror-Szene

Als es Krabbe Sebastian (dt. Sprecher: Joachim Kemmer) im Original nämlich in das Schloss von Arielles (Dorette Hugo) Prinzen-Schwarm Erik (Frank Schaff) schafft, wird er Zeuge eines grauenhaften Schauspiels. Ein Koch zerhackt dort tote Fische, reißt ihnen die Gräten heraus und kocht sie in siedend heißem Wasser zum baldigen Verzehr. Er singt ein Lied dazu, weil es ihm so viel Spaß macht.

Schaut euch hier die Küchenszene aus dem Original an:

Ein womöglich normaler Anblick in jeder Sterneküche. Aber für Meerestier Sebastian, zu dessen Freunden auch Fisch Fabius (Tobias Thoma) zählt, ist es eine grausige Zurschaustellung eines kannibalistischen Akts. Ebenso verstörend ist die Szene für viele junge Zuschauer, die mit den Meeresbewohnern des Zeichentrickfilms mitfiebern.

Vielleicht hat sich Disney deshalb entschlossen, eine entsprechende Szene beim Remake wegzulassen. Der beiläufige Kannibalismus der Arielle-Welt wird hier nur in zwei kurzen Szenen angedeutet: Zum einen frisst Seemöwe Scuttle (Maria Hönig) einen Fisch, obwohl sie mit dessen Artgenossen Fabius verkehrt. Zum anderen sieht man auch im neuen Film den Schloss-Koch einen Fisch aufschlitzen. Aber nur kurz.

Es bleibt zu hoffen, dass die Kinder im Publikum des neuen Arielle-Films mit einer gänzlich positiven Erfahrung das Kino verlassen. Wie vielen Fans das Original den Fischverzehr verdorben hat, ist nicht bekannt.

