Neuer Donald Trump-Film deckt wahre Gründe für zweite Präsidentschaft auf: So kannst du ihn gratis sehen

Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Für die meisten dürfte das keine freudige Botschaft sein. Aber wieso strebte der einstige Reality-Star überhaupt ein zweites Mal nach der Macht? Ein neuer Enthüllungsfilm der ARD soll Antworten liefern.

US-Präsident Donald J. Trump ist einer der kontroversesten Personen auf diesem Planeten, trotzdem sehen seine Anhänger:innen in ihm eine Art Messias, der Amerika in eine neue Ära des Erfolgs führen soll. Doch wieso begab sich der Milliardär Trump überhaupt in das politische Haifischbecken und was verspricht er sich von einer zweiten Amtszeit? Dieser neue Film soll Antworten liefern: Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten.

Donald Trump: Vom Milliardär zum skandalösesten Präsidenten der US-Geschichte

Es vergeht kein Tag, an dem keine Negativschlagzeile über Donald Trump in den Medien kursiert. Der kontroverseste US-Präsident der Landesgeschichte weiß genau, wie er mit populistischen Aussagen die Gesellschaft in Brand setzt. Die einen verehren ihn als letzte Bastion der Meinungsfreiheit, während andere besorgt auf das immer rauere gesellschaftliche Klima in den USA blicken. Alle, die nicht weiß, hetero, reich und männlich sind, fürchten eine noch beschwerlichere Zukunft.

Aber wer ist überhaupt der Mann hinter der menschenfeindlichen Politik? Weshalb entschied sich Donald Trump als Sohn eines Immobilienmoguls für eine politische Karriere? Und wie konnte es dazu kommen, dass er als verurteilter Straftäter nun sogar zum zweiten Mal zum US-Präsident gewählt wurde? Die ARD ging auf "eine aufrüttelnde und lehrreiche Reise" und befragte führende Expert:innen zum Phänomen Trump. Jetzt präsentiert der Sender das Ergebnis in einem Film, der Trumps wahre Beweggründe beleuchten soll.

Diese hochkarätigen Politik-Stars kommen zu Wort

Annika Brockschmidt (Autorin)

(Autorin) Sigmar Gabriel (Ex-Bundesaußenminister)

(Ex-Bundesaußenminister) Gudrun Engel (ARD-Korrespondentin)

(ARD-Korrespondentin) Martha Brockenbrough (Trump-Autorin)

(Trump-Autorin) Jörg Wimalasena (Journalist)

(Journalist) John Bolton (Nationaler Sicherheitsberater während der ersten Trump-Kandidatur)

Streaming & TV-Ausstrahlung: So könnt ihr Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten gratis schauen

Den Dokumentarfilm über Trump gibt es in zwei verschiedenen Versionen zu sehen. Am 20.01.2025, um 20:15 Uhr, läuft eine 60-minütige Version der Doku in der ARD. Wer noch tiefer in die Materie will, kann in der ARDmediathek vorbeischauen. Hier läuft eine längere Version als dreiteilige Dokumentarserie.