Neuer Gegner für Henry Cavills Fantasy-Neuverfilmung: Absolute Schauspiellegende aus zig Klassikern stößt zum neuen Highlander-Film

Neben Dave Bautista bekommt Henry Cavill es im neuen Highlander-Film mit einem weiteren Gegenspieler zu tun. Gespielt wird dieser von Schurkenspezialist Jeremy Irons.

Während das Fantasy-Abenteuer The Witcher auf Netflix neuerdings ohne Henry Cavill in der Titelrolle auskommen muss, hat der markante Muckimime schon seine nächste Fantastik-Rolle im Anmarsch. Dabei handelt es sich um das Highlander-Remake, in welchem er es als unsterblicher Schotte mit Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy) zu tun bekommt.

Nun wurde laut Hollywood Reporter ein weiterer Gegenspieler enthüllt. Der schwingt aber nicht unbedingt ein Schwert, um sich am Kampf der Unsterblichen zu beteiligen ...

Jeremy Irons mischt neben Henry Cavill im Fantasy-Remake Highlander mit

Cavill spielt den Highlander Connor MacLeod, der sich dem "Es kann nur einen geben"-Credo folgend, gegen andere seiner Art im Kampf durchsetzen muss, um nicht seinen Kopf zu verlieren. Bautista spielt den gegnerischen Kurgen, während Oscarpreisträger Jeremy Irons den aus den Schatten heraus agierenden Leiter einer Organisation namens The Watchers darstellt. Die Geheimgruppe ist damit beschäftigt, Unsterbliche im Blick zu behalten, da sie eine Gefahr für die Menschheit darstellen könnten.

Irons als Gegenspieler, ist so ziemlich das beste, was einer Genre-Produktion passieren kann. Er sprach den intriganten Onkel Scar in Der König der Löwen, stahl die Show als genialer Antiheld Ozymandias in der HBO-Superheldenserie Watchmen und war nicht zuletzt das absolute Overacting-Highlight des sonst desaströsen Dungeons & Dragons-Films aus dem Jahr 2000.

Weitere Rollen im Highlander-Remake von Action-Spezialist Chad Stahelski (John Wick) haben unter anderem Karen Gillan (Doctor Who) als sterbliche Frau des Highlanders, Russell Crowe (Gladiator) als dessen Mentor und Marisa Abela (Back to Black) als weitere Unsterbliche.

Wann startet das Highlander-Remake im Kino?

Bis wir den neuen Highlander-Film auf der Leinwand erleben können, dürfte noch etwas Zeit ins Land ziehen. Zuletzt hieß es, die Dreharbeiten sollten schon im September dieses Jahres starten, nun wurden sie laut THR auf Anfang 2026 verschoben. Mit einem Release vor 2027 ist also keinesfalls mehr zu rechnen.