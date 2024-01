Neuer Platz 1 bei Netflix: Erschütternder Abenteuerfilm hat 3-minütigen Horror-Moment, der euren Adrenalinspiegel für das ganze Jahr explodieren lässt

Netflix hat gleich zu Beginn des Jahres einen außergewöhnlichen Abenteuerfilm veröffentlicht, der sich schon nach 13 Minuten für den Rest des Jahres ins Gedächtnis einbrennt.

Die Schneegesellschaft ist am 4. Januar 2024 bei Netflix gestartet und hat sich schnurstracks seinen Weg an die Spitze der Top 10, also der aktuell meistgeschauten Filmen des Streamers, gebahnt. Zurecht. Denn das Survival-Abenteuer von J.A. Bayona (Jurassic World 2) geht auf beste und schrecklichste Weise unter die Haut. Vor allem eine Szene hat mich auch eine Woche später immer noch nicht wieder losgelassen.



Netflix' Nummer 1 plättet uns mit mitreißenden Bildern und einer harten Abenteuer-Geschichte

Bayona verfilmt in seinem Abenteuer Die Schneegesellschaft die wahren Ereignisse eines Flugzeugabsturzes 1972, bei dem ein Rugby-Team aus Uruguay auf dem Weg nach Chile in den Anden in der Wildnis strandete. Bei zweistelligen Minus-Temperaturen in über 4000 Metern Höhe warteten sie über zwei Monate vergeblich auf Rettung. Die Katastrophe, die einige der Passagiere trotz aller Widrigkeiten überlebten, ging wahlweise als "Tragödie der Anden" oder "Wunder der Anden" in die Geschichte ein.

Netflix Die Schneegesellschaft

Die Schneegesellschaft beginnt effektiv aus der Vogelperspektive: Wir schweben über malerisch weiße Berggipfel, die auch in einem Herr der Ringe-Film nicht fehl am Platz wären (J.A. Bayona hat immerhin die ersten zwei Folgen der Herr der Ringe-Serie inszeniert). Sein Netflix-Abenteuer schlägt allerdings trotz strahlender Landschaft dramatisch-düstere Töne an. Die anfängliche Draufsicht ist notwendig, um klarzumachen, dass selbst so etwas Großes wie eine Passagiermaschine in den Tälern des Gebirges leicht übersehen werden kann. Eine Rettung ist so gut wie unmöglich.

Numa Turcatti (gespielt vom uruguayischem Adam Driver Enzo Vogrincic) nimmt uns als Erzähler mit in die Geschichte und gibt dem nachfolgenden Grauen eine Richtung. Kurz und effektiv lernen wir in den ersten zehn Minuten die charmanten Sportler und ihre "für nur 45 Dollar" mit auf den Flug genommenen Freunde und Familienmitglieder kennen. Dann stürzt uns der Film schon in seine unvergessliche Katastrophe. Die Schneegesellschaft mag nicht die erste Adaption dieser wahren Geschichte sein, aber für mich ganz sicher die beste.



Bereits in Minute 13 liefert Die Schneegesellschaft ihre eindrücklichste Szene ab

In Minute 12 von Die Schneegesellschaft beginnen die ersten Turbulenzen. Auf die Gesichter der gerade noch ausgelassen im Flieger feiernden Sportmannschaft schleicht sich erste Unsicherheit. Anschnall-Gurte werden festgezogen. Die Außenansicht zeigt, wie das Flugzeug mitten in der Luft kurz wegsackt. In dem Netflix-Film wurde die Gefahr vorher schon mit den warmen und kalten Luftmassen erklärt, die sich über den höchsten Gipfeln der Anden treffen. So wissen wir sofort, was passiert, als wir nun in die pure Erfahrung hingeworfen werden.

Netflix Die Schneegesellschaft

Das Rütteln nimmt zu und ein Passagier wird gegen die Decke des Flugzeugs geschleudert. Angst schlägt in Panik um und noch immer zeigt der Blick aus dem Fenster nur vorbei rauschende Wolkenfetzen, aus denen sich viel zu nah erscheinende Bergflanken schälen. Die Maschine versucht hochzuziehen. Der Piloten-Ausruf nach "Mehr Schub!" dringt aus dem Cockpit und lenkt den Blick nach vorn. Wir können die Hilflosigkeit der laut betenden Fahrgäste am eigenen Leib nachfühlen, als der Nebel plötzlich aufreißt und eine weiße Bergwand den Bildausschnitt füllt. Noch ein letzter Blick in die Sonne ...

Und dann ist da diese eine Einstellung, wo mein Atem vollends stockt: als der Flieger mit dem Bauch am obersten Berggrat entlang schrammt, den Anstieg nicht rechtzeitig schafft, und in der Mitte auseinanderreißt. Passagiere werden aus dem Innenraum der halbierten Maschine gesaugt und dann kommt der Absturz und Aufprall. Die Sitze der Flugzeugreihen schieben sich mit metallischem Quietschen wie Wellblech zusammen und Schreie begleiten mit dem Geräusch brechender Knochen die Katastrophe. Als sich schließlich Dunkelheit und Stille über die Bilder legt, ist das nach der 3-minütigen Tortur eine Erlösung.

Die Schneegesellschaft zehrt 2,5 Stunden lang von seinem 3-minütigen Horror-Moment

Nach dieser Erfahrung sitze ich zitternd auf meinem Sofa und glaube selbst, gerade abgestürzt zu sein. Es fühlt sich falsch an, Filme nach der Glaubhaftigkeit ihrer Flugzeugabstürze zu vergleichen. Aber was Die Schneegesellschaft hier abliefert, muss in seinem mitreißend realistischen Schrecken trotzdem gewürdigt werden. Ich denke unweigerlich kurz an J.A. Bayonas Survival-Thriller The Impossible zurück, der mir die Gefahren eines Tsunamis erstmals richtig verständlich und erfahrbar machte.

Netflix Die Schneegesellschaft

Der Rest des Überlebenskampfes, den der Netflix-Film in den nachfolgenden 130 Minuten vor seinem Publikum ausbreitet, geht ebenfalls an die Schmerzgrenze. Auch wenn der Schrecken, auf den die gestrandeten Fluggäste beim Warten auf Rettung zurückgreifen müssen, anderer Natur ist. Doch der Flugzeugabsturz gleich zu Beginn ist so eindrücklich inszeniert, dass der hochgepeitschte Adrenalinspiegel meinen Körper bis zum Schluss nicht mehr zur Ruhe kommen lässt.

Rückblickend ist das aufreibende Erlebnis zum Auftakt ein cleverer Schachzug. Schließlich muss der beschleunigte Puls bis zum Abspann reichen, obwohl der Rest des Films größtenteils aus "Warten" statt rasender Action besteht. Aber beim Schauen bleibt eigentlich keine Zeit, darüber nachzudenken. Dazu funktioniert Die Schneegesellschaft als körperlich und emotional zermürbender Survival-Thriller zu gut.

Am Ende bleibt die Überzeugung: Netflix' Die Schneegesellschaft ist ein erschütternd sehenswerter Jahresauftakt, den man trotz aller Strapazen nicht auslassen sollte.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

