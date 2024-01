Neu bei Netflix: Herr der Ringe-Macher erzählt unfassbare wahre Geschichte, die schon 2-mal verfilmt wurde

Heute startet der erste große Netflix-Film des Jahres. Erzählt wird die Geschichte eines tragischen Flugzeugabsturzes sowie der erbarmungslose Überlebenskampf danach.

Auch 2024 veröffentlicht Netflix wieder einige vielversprechende Original-Filme, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Den Anfang macht Die Schneegesellschaft, der bereits letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere gefeiert hat. Nach einem limitierten Kinostart kommt er jetzt offiziell ins Streaming-Angebot.

Die Schneegesellschaft bei Netflix: Nach Herr der Ringe inszeniert J.A. Bayona einen Überlebenskampf in den Anden

Bei Die Schneegesellschaft handelt es sich um den neuen Film von J.A. Bayona, der zuletzt die Herr der Ringe-Serie bei Amazon in Stellung gebracht hat: Er inszenierte die ersten beiden Episoden von Die Ringe der Macht. Darüber hinaus saß er bei Jurassic World 2 und Sieben Minuten nach Mitternacht auf dem Regiestuhl.

Für seine neueste Regiearbeit dürfte aber ein ganz anderer Film in seinem Schaffen interessant sein: The Impossible. In dem erzählt Bayona die wahre Geschichte einer spanischen Familie, die den Tsunami von 2004 überlebte. Nun widmet er sich einer weiteren Katastrophe, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Schneegesellschaft schauen:

Die Schneegesellschaft - Trailer (Deutsch) HD

Das Survival-Drama Die Schneegesellschaft basiert auf dem Roman La sociedad de la nieve von Pablo Vierci. Darin beschreibt der Autor die Katastrophe des Fluges 571 im Jahr 1972, bei der 29 der 45 Passagiere ums Leben kamen. Eigentlich sollte das Flugzeug eine uruguayische Rugby-Mannschaft von Uruguay nach Chile bringen.

Über den Anden kommt es jedoch zur verhängnisvollen Begegnung mit einem Berg. Bei der Kollision verliert die Maschine eine Tragfläche und wird in zwei Teile gerissen. Die Menschen, die den Absturz überleben, müssen daraufhin 72 Tage in der eisigen Umgebung ums Überleben kämpfen. Besonders knifflig: die Nahrungsfrage.

Viele der gläubigen Rugby-Spieler hadern mit dem Gedanken, menschliches Fleisch (von verstorbenen Kollegen) zu essen, was zum großen Konflikt innerhalb der Gruppe führt. In Anbetracht ihrer Situation haben sie jedoch kaum eine Wahl. Wenn sie überleben wollen, müssen sie Grenzen überschreiten, die kein Mensch überschreiten will.

Vor Die Schneegesellschaft bei Netflix: Die Katastrophe des Fluges 571 wurde schon zweimal verfilmt

Falls euch das bekannt vorkommt: Ja, die Thriller-Serie Yellowjackets wurde von den verheerenden Ereignissen im Jahr 1972 inspiriert. Neben zahlreichen Dokumentationen gibt es auch zwei Spielfilme, die sich direkt mit dem Überlebenskampf der Passagiere des Fluges 571 auseinandersetzen, einer von 1976 und einer von 1993.

Überleben! (1976): Die erste Verfilmung der Katastrophe kommt aus Mexiko und ist vier Jahre nach dem Flugzeugabsturz entstanden. René Cardona, einer der größten Namen des Goldenen Zeitalters des mexikanischen Kinos, inszenierte den Film mit Hugo Stiglitz. Grundlage war der Roman Survive! von Clay Blair.

Die erste Verfilmung der Katastrophe kommt aus Mexiko und ist vier Jahre nach dem Flugzeugabsturz entstanden. René Cardona, einer der größten Namen des Goldenen Zeitalters des mexikanischen Kinos, inszenierte den Film mit Hugo Stiglitz. Grundlage war der Roman von Clay Blair. Überleben (1993): Die Hollywood-Version der Geschichte entstand unter der Regie von Frank Marshall, der u.a. die Indiana Jones-Filme produziert hat, und geht auf das Buch Alive: The Story of the Andes Survivors von Piers Paul Read zurück. Ethan Hawke übernimmt in der Adaption die Hauptrolle.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie Die Schneegesellschaft im Vergleich zu den anderen Verfilmungen abschneidet. Vorschusslorbeeren gibt es schon: Spanien schickt Bayonas Werk als Bester internationaler Film ins Oscar-Rennen. Nominiert ist es zwar noch nicht, aber seit Dezember steht Die Schneegesellschaft mit 14 anderen Filmen auf der Shortlist für die Kategorie. Ende Januar werden die Nominierungen bekannt gegeben.

Ab heute, dem 4. Januar 2024, könnt ihr die Schneegesellschaft bei Netflix streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.