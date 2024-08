Neuer Platz 1 bei Netflix: The Union-Stars Halle Berry und Mark Wahlberg durften sich aus wichtigem Grund nicht küssen

Im neuen Netflix-Hit The Union werden Mark Wahlberg und Halle Berry in eine Romanze verstrickt. Zum großen Moment zwischen ihren Figuren kommt es aber nicht und das hat einen bestimmten Grund.

Im neuen Netflix-Film The Union wird Mark Wahlberg (Departed - Unter Feinden) in der Hauptrolle als Bauarbeiter von seinem alten Highschool-Schwarm Halle Berry (Monster's Ball) verschleppt und zum Spion ausgebildet. Die Action-Komödie von Regisseur Julian Farino (Ballers) wurde letzte Woche bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht und ist jetzt an die Spitze der Film-Charts geschossen. Vorsicht, Spoiler!

Wer den Film gesehen hat, wird bemerkt haben, dass sich die Charaktere bis zum Schluss nicht küssen. Laut dem Regisseur hat das einen wichtigen Grund.

Kussverbot für The Union-Stars hat konkreten Grund

In The Union sprühen zwischen den Hauptfiguren Mike und Roxanne heftige Funken. Zum großen Kuss kommt es am Ende des Films aber nicht. Gegenüber Variety verriet Farino bei der Los Angeles-Premiere den Grund:

Wir bringen die Beziehung an eine bestimmte Stelle und dann muss man meiner Meinung nach viel Raum lassen. Netflix hat uns am Anfang immer gesagt: 'Du musst es dir als mögliche Idee für drei Filme vorstellen.' Wenn sich das Publikum danach also einen Kuss wünscht, dann haben wir es meiner Meinung nach wahrscheinlich gut gemacht.

Schaut hier noch einen deutschen The Union-Trailer:

The Union - Trailer (Deutsch) HD

Aus The Union soll also im Idealfall ein größeres Franchise werden. Daher wollte der Regisseur das romantische Pulver des Szenarios nicht direkt im ersten Teil komplett verschießen.

Wie steht es um The Union 2 bei Netflix?

Derzeit gibt es noch keine Info zu einer Fortsetzung der Action-Komödie. Wenn sich The Union noch länger weit oben in den Netflix-Charts halten kann, gibt der Streamer einem zweiten Teil aber womöglich in naher Zukunft grünes Licht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

