Neuer Resident Evil-Film von Horror-Genie kommt: Jetzt erklärt er, womit Fans rechnen können

Zach Cregger dreht nach Weapons als nächstes einen neuen Resident Evil-Film. Er hat wohl auch schon recht genaue Vorstellungen davon, wie er an die Sache herangehen will.

Zach Creggers Barbarian war ein gefeierter Horror-Hit und bald könnt ihr euch im Kino von seinem neuesten Film Weapons einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagen lassen. Es sind also äußerst gute Nachrichten, dass dieser Regisseur als nächstes die Resident Evil-Spielereihe verfilmen soll. Allerdings dürften seine Pläne nicht bei allen Fans gut ankommen.

Neuer Resident Evil-Regisseur und Horror-Genie Zach Cregger will sich nicht genau an die Vorlage halten

In einem Gespräch mit dem SFX Magazine (via: Bloody Disgusting ) spricht der Weapons- und Barbarian-Regisseur über seine Herangehensweise an das Resident Evil-Reboot. Erst einmal stellt er klar, dass er selbst großer Fan der Spiele ist. Gleichzeitig werde er sich aber nicht streng an die Hintergrundgeschichte halten:

Ich bin ein gigantischer Resident Evil-Spiele-Fan. Ich habe sie alle gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich [Resident Evil 4] wieder und wieder gespielt habe. Ich liebe es einfach.

Ich werde definitiv nicht versuchen, mich komplett der Lore der Spiele unterzuordnen. Ich versuche, eine Story zu erzählen, die sich einfach authentisch nach dem Gefühl anfühlt, das man bekommt, wenn man die Spiele spielt.

Er habe zwar nicht vor, irgendwelche wichtigen Regeln des Franchises zu brechen, aber mache sich sowieso schon darauf gefasst, online kritisiert zu werden – ganz egal, was er tue. Das führe bei ihm zu folgendem Schluss:

Alles, was ich tun will, ist einen wirklich guten Film zu machen und eine spannende Story zu erzählen. Ich weiß, dass ich mit dem Film glücklich sein werde und hoffentlich werden es andere auch sein. Außerdem kann ich sagen, ich habe noch nie einen Film wie diesen gesehen.

Das klingt natürlich gleichermaßen vielversprechend wie nebulös. Bisher ist noch keine Verfilmung der Videospielreihe erschienen, die sich wirklich eng an die Vorlage gehalten hätte. Bisher war aber auch noch keine einzige Adaption dabei, die Fans wirklich zufriedenstellen konnte.

Aber mit Zach Cregger nimmt zumindest ein Regisseur die Zügel in die Hand, der bereits mehrfach bewiesen hat, dass er wirklich furchteinflößende Horrorfilme drehen kann. Sowohl Barbarian als auch Weapons punkten außerdem mit frischen Ideen, die vielleicht auch dem Resident Evil-Franchise gut zu Gesicht stehen würden.

Wann kommt Weapons, der neue Horrorfilm von Zach Cregger ins Kino?

In Weapons steht eine komplette Schulklasse kleiner Kinder einfach mitten in der Nacht auf, geht aus dem Haus und verschwindet in der Dunkelheit. Der ganze Ort rätselt, was es damit auf sich hat und ob die junge Lehrerin vielleicht irgendwie damit zu tun hat. Mit der Zeit verdichten sich die Hinweise, dass etwas sehr viel Finstereres hinter der Sache steckt. Der Horrorfilm läuft am 7. August in den deutschen Kinos an.