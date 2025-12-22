Neuer Sci-Fi-Film erobert sofort die Netflix-Charts: Erst kommt die Riesenflut, dann die Überraschung

Bei Netflix streamt seit kurzem ein neuer Sci-Fi-Film, der sofort die Spitze der Charts gestürmt hat. Er beginnt als Katastrophenszenario, das nicht ist, was es zu sein scheint.

In den Netflix-Charts setzen sich so kurz vor Heiligabend trotzdem noch Filme an der Spitze durch, die wenig mit weihnachtlicher Festtagsstimmung zu tun haben. So thront gerade ein neuer Mix aus Sci-Fi, Katastrophen-Action und Drama auf Platz 1, der erst seit dem 19. Dezember im Abo des Streamers verfügbar ist. Gemeint ist die südkoreanische Produktion The Great Flood.

Neuer Platz 1 bei Netflix: The Great Flood überrascht mit großer Wendung

Im Film von Regisseur Kim Byung-woo spielt Kim Da-mi die junge Mutter und Wissenschaftlerin An Na. Zusammen mit ihrem Sohn muss sie sich vor einer gigantischen Flutwelle in Sicherheit bringen, die die ganze Stadt zu überschwemmen droht. Unterstützung bekommt sie dabei von Hee-jo (Hae-soo Park), der wiederum einen Geheimauftrag verfolgt.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Great Flood:

The Great Flood - Trailer (English Subs) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 22. Dezember 2025):

The Great Flood beginnt zunächst als konventioneller Katastrophenfilm, wie man ihn schon oft gesehen hat. Nach der ersten Hälfte kommt es jedoch zu einer überraschenden Wendung, die das Gesehene völlig auf den Kopf stellt. Der Twist wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

