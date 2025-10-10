Neuer Sci-Fi-Film mit Chris Pratt startet in 3 Monaten: Trailer zeigt richtig fiese Zukunftsvision

Anfang des kommenden Jahres startet ein neuer Sci-Fi-Film im Kino, der mit großen Stars und einer heftigen Story aufwartet. Schaut jetzt den ersten Trailer zu Mercy.

Das kommende Kinojahr könnte gleich mit einem ersten Höhepunkt beginnen. Dafür wollen zumindest die Mega-Stars Chris Pratt (Jurassic World) und Rebecca Ferguson (A House of Dynamite) in dem neuen Sci-Fi-Film Mercy sorgen, der mit einer fiesen Zukunftsvision daherkommt. Schaut hier den ersten Trailer zum kommenden Streifen von Wanted-Regisseur Timur Bekmambetov auf Deutsch.

Mercy - Trailer (Deutsch) HD

Frühes Sci-Fi-Highlight 2026? Darum geht es in Mercy mit Chris Pratt

In der kommenden Sci-Fi-Produktion hat der Detective Chris Raven (Chris Pratt) in der Zukunft mitgeholfen, das sogenannte Mercy-KI-System zu etablieren. Hier haben Angeklagte nur 90 Minuten Zeit, um ihre Unschuld zu beweisen. Als er selbst beschuldigt wird, seine Frau Nic (Annabelle Wallis) ermordet zu haben, muss er selbst gegen die fortschrittliche Technologie kämpfen. Dabei trifft er auf die künstliche Richterin Maddox (Rebecca Ferguson) und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die zu einem geplanten Terroranschlag führt.

Wann startet Mercy im Kino?

Hierzulande soll der Streifen von Timur Bekmambetov am 29. Januar 2026 in den Kinos starten. In 3D und für riesige IMAX-Leinwände optimiert soll Mercy ein technisch mehr als zeitgemäßes Kino-Spektakel bieten.

