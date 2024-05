Neuer The Boys Staffel 4-Einblick zeigt Homelander erstmals vor Gericht – und das könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen

Amazons bitterböse Superhelden-Serie The Boys bleibt auch in Staffel 4 ihrem Ruf treu und rechnet radikal mit den USA ab: Das zeigt das neue Bild von Homelander

Dass die Mächtigen in The Boys nicht unangreifbar sind, hat Amazons Superhelden-Serie in seinen bisherigen Staffeln hinreichend bewiesen. Im Juni geht Billy Butchers (Karl Urban) Kampf gegen Homelanders (Antony Starr) "Supes" in die neue Runde. Aber schon jetzt meldet sich die Serie mit einem neuen Homelander-Bild zurück, das offenkundig das Ende des Gerichtsprozesses gegen Ex-US-Präsident Donald Trump kommentiert.

Vor Staffel 4: The Boys zieht Parallele zwischen Homelander und Donald Trump

The Boys bezog sich als fiktive Serie schon immer gern auf die reale aktuelle Lage in den USA: Kapitalismus, Rassismus, Misogynie und MeToo waren ein gefundenes Futter für die bitterböse Gesellschaftssatire und ihre blutigen Erzähl-Schlenker. Schon in der Vergangenheit zog die Serie viele Parallelen zwischen Homelander und Donald Trump. Staffel 3 endete damit, dass der blonde Anführer der Sieben seine (stark rechts gelagerten) Anhänger:innen aufstachelte und einen Demonstranten vor Zeugen tötete. Das warf die Frage auf, ob jemand Unantastbares wie er auch mit einem Mord durchkommen würde.

Im New Yorker Gerichtsprozess gegen Donald Trump wurde der Ex-Präsident gestern in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen einer vertuschten Schweigegeldzahlung an Pornodarstellerin Stormy Daniels, wie Der Spiegel meldete. Es ist das erste Mal, dass ein US-Präsident strafrechtlich verurteilt wurde.

Das Strafmaß (Gefängnis oder Geldstrafe?) wird vom Richter zwar erst im Juli verkündet, die Superhelden-Serie hatte aber jetzt schon einen Kommentar parat. Auf dem eigenen X-(vormals Twitter)-Account Vought International kommentiert The Boys:

Homelander wurde für schuldig befunden ... ein großartiger Vater zu sein. Hier ist ein Foto aus dem Gerichtsgebäude, wo er respektvoll dem Schlussplädoyer lauschte. Wir wünschen der Jury alles Gute, während sie berät und darüber entscheidet, ihm seine Freiheit zu lassen. Hashtag: HomeFree.

Unter der Überschrift "Homelander wird nicht aussagen, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, Amerika zu beschützen", titelte der The Boys-Kanal nach der Urteilsverkündung im Trump-Prozess außerdem:

Im Homelander-'Prozess' ist alles gesagt und er hat zum aktuellen Zeitpunkt nichts weiter hinzuzufügen. Das war eine HEXENJAGD, die sich als 'Gerechtigkeit' verkleidet hat. Er freut sich schon darauf, seinen Namen reinzuwaschen und zu wichtigeren Aufgaben zurückzukehren: AMERIKA WIEDER SUPER ZU MACHEN.

Von Trumps tweetender Großschreibung samt Anführungszeichen und Wortwahl bis hin zum abgewandelten Wahlspruch ("Make America Great Again") sind die Verweise im The Boys-Tweet offensichtlich. Zugleich enthüllt die Serie hier vor Staffel 4 zum ersten Mal, dass der böse Superman-Verschnitt nach seiner öffentlichen Bluttat tatsächlich zur Verantwortung gezogen wird, nachdem dies bereits im Spin-off Gen V angeteast wurde.

Wie sein Gerichtsprozess am Ende in Staffel 4 ausgeht, werden wir etwa zeitgleich zur Verkündung von Trumps Strafe erfahren, denn die 8. und letzte Folge der neuen The Boys-Staffel wird am 18. Juli 2024 bei Amazon veröffentlicht.

Wann startet Staffel 4 von The Boys bei Amazon Prime Video?

Staffel 4 der bissigen Superhelden-Serie kommt am 13. Juni 2024 zu Amazon Prime * Video. Nach 3 Folgen zum Start werden die restlichen Episoden immer wöchentlich am Freitag veröffentlicht werden. Staffel 5 ist ebenfalls schon bestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

