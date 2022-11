Neuer Thriller überraschend auf Platz 2 bei Netflix: Lohnt sich The Takeover, der eine Will Smith-Idee wiederbelebt?

The Takeover hat als Neuzugang die Netflix-Filmcharts erobert und wandelt auf Will Smith-Spuren. Aber wie gut ist der Action-Thriller? Wir haben Kritiken zusammengetragen.

Netflix-Hit The Takeover erinnert an Will Smith-Highlight: Alle Kritiken im Überblick

The Takeover ist erst seit kurzem auf Netflix verfügbar und hat sich schon auf Platz 2 der Filmcharts breitgemacht. Im niederländischen Action-ThrillerAber lohnt sich der Film?

Auf dem Papier klingt The Takeover nach packenden 90 Minuten. Die gesetzestreue Hackerin Mel (Holly Mae Brood) legt dabei ein Verbrecher-Netzwerk lahm, das ihr aus Rache einen Mord anhängt. Von Bösewichten und Polizei verfolgt, muss sie ihre Unschuld beweisen. Hacker-Thema, Fluchtdramaturgie und die Idee einer großen, unsichtbaren Verschwörung erinnern alle ein bisschen an das Genre-Highlight Der Staatsfeind Nr. 1.

© Netflix Von allen Seiten gejagt: Mel (Holly Mae Brood)

Unglücklicherweise sprechen die wenigen veröffentlichten Kritiken eine andere Sprache. Das zeigt sich unter anderem an den Bewertungen.

"Wenn ihr etwas Leichtes und Einfaches braucht, seid ihr hier richtig", äußert sich Ready Steady Cut immerhin noch semi-positiv und lobt das Schauspiel Broods. Dem Film fehle es aber deutlich an Innovation und Figurenentwicklung, so die Seite.

Einen härteren Tonfall schlägt da MoviesR an, die an The Takeover langweilige Action-Sequenzen und substanzlose Figuren kritisieren. Der Thriller krache "in die Mauer einer filmischen Katastrophe" und sei einer der am faulsten erzählten Filme des Jahres.

Die IMDb-Rezensionen zeigen sich noch eine Spur vernichtender. "Das Schauspiel ist schmerzhaft gestelzt und das Hacking nicht mal ansatzweise realistisch", ist dort etwa zu lesen. Ein anderes Community-Mitglied bezeichnet den Film als "vorhersehbare" Enttäuschung.

Fazit: Lohnt sich der Netflix-Hit The Takeover?

Gemessen an der Reaktion der meisten Zuschauer:innen ist The Takeover ein Thriller vom Netflix-Reißbrett, der weder in den Actionszenen noch mit spannenden Figuren punkten kann. Wen die Thematik interessiert, der sollte vielleicht eher einen Blick auf den Kultfilm Hackers - Im Netz des FBI werfen.

