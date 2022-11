Will Smiths verhängnisvolle Oscar-Rolle jetzt bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Diese Woche hat Netflix gerade Freund:innen bayerischer Krimis viel zu bieten. Aber auch Will Smiths Oscar-Film und ein sympathischer Sci-Fi-Kracher sind neu im Sortiment.

Auch diese Woche gibt es bei Netflix wieder jede Menge Neuheiten im Programm. Will Smith-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie die Sci-Fi-Community. Auch wer Krimis mit bayerischem Gastro-Einschlag liebt, wird bedient.

Bei Netflix: Sci-Fi-Flop, Will Smiths Oscar-Film und noch viel mehr

Der für Cineasten wohl bedeutsamste Neuzugang ist das Tennis-Drama King Richard, mit dem Smith dieses Jahr den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewann. Und zwar kurz nachdem er Chris Rock auf der Bühne geohrfeigt hatte.

Sci-Fi-Fans werden sich dagegen womöglich an The Core - Der innere Kern erfreuen. Zwar floppte der Film mit Hilary Swank, fand wegen seines Charmes aber dennoch unter vielen Zuschauern Freunde (via Roger Ebert ).

Und wer für die Unterhaltung nicht gleich zum Kern der Erde reisen will, darf im beschaulichen Bayern bleiben. Netflix hat nun sechs der acht bisher erschienenen Eberhoferkrimis wie Leberkäsjunkie im Angebot.

Alle neuen Filme auf Netflix diese Woche

Alle neuen Serien auf Netflix diese Woche

Blockbuster – Staffel 1

Buying Beverly Hills – Staffel 1

Der Prinz der Drachen – Staffel 4

Haikyu!! – Staffel 1,2 und 4

Fire Force – Staffel 1 und 2

Gladbeck – zwei Folgen Staffel 1

Inside – Staffel 1

Killer Sally – Staffel 1

Kimi Ni Todoke – Staffel 1 und 2

Love Is Blind – 3 Folgen Staffel 3

Manifest – Staffel 4

Mölang – Staffel 2 und 3

Ninjago – Staffel 3 und 4

The Worst Witch – Staffel 4

Unsolved Mysteries – Staffel 3

Young Royals – Staffel 2

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.