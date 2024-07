Neuer Trailer zu Joker 2: Harley Quinn zerlegt den größten DC-Blockbuster seit langer Zeit

Die nächste große Comicverfilmung kündigt sich mit einem fulminanten Trailer an. Joker: Folie à Deux setzt die Geschichte des DC-Überraschungserfolgs mit Joaquin Phoenix fort.

Alle Augen sind gerade auf das Marvel Cinematic Universe gerichtet. Kann Deadpool & Wolverine der Superhelden-Müdigkeit trotzen und frischen Wind in das Franchise bringen? Ausgehend von den Reaktionen zu dem heiß erwarteten Crossover-Event kommt ein starker Marvel-Film auf uns zu. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Auch DC hat dieses Jahr einen extrem spannenden Film am Start: Joker: Folie à deux. Hier erwarten uns gleich zwei der ikonischsten Comicfiguren überhaupt. Auf der einen Seite wäre da natürlich der Joker, den wir schon im ersten Teil aus dem Jahr 2019 kennengelernt haben. Auf der anderen Seite wartet Harley Quinn.

Neuer Trailer zu Joker 2: Joaquin Phoenix und Lady Gaga stürzen Gotham

Joker: Folie à Deux – Trailer (English) HD

Die Geschichte schließt an das verstörende Finale des Vorgängers an. Nachdem Arthur Fleck den TV-Star Murray Franklin vor laufender Kamera erschossen hat, kommt er ins Arkham State Hospital, wo er auf Harleen Quinzel trifft. Wir können davon ausgehen, dass diese Begegnung keine guten Folgen für irgendjemanden mit sich bringt.

Joaquin Phoenix kehrt in der Rolle von Arthur Fleck zurück, der seine Wandlung zum Joker bereits vollzogen hat. Umso gespannter dürfen wir darauf sein, wie sich Lady Gaga als Harleen Quinzel aka Harley Quinn schlägt. Genauso wie Phoenix mimt sie eine völlig neue Interpretation ihrer Figur, die nichts mit den vorherigen Versionen zu tun hat.

Vor Gaga war Margot Robbie das Gesicht von Harley Quinn bei DC. In drei Filmen verkörperte sie die legendäre Figur, angefangen bei Suicide Squad (2016) über Birds of Prey (2020) bis zu The Suicide Squad (2021). Die Joker-Filme spielen sich aber in einem eigenen Universum ab, das von allen anderen DC-Projekten losgelöst ist.

DC-Fortsetzung: Wann startet Joker 2 im Kino?

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis Joker: Folie à Deux in die deutschen Kinos kommt. Am 3. Oktober 2024 findet der offizielle Kinostart statt. Davor wird der Film bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feiern.