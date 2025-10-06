Neuer Trailer zu Predator: Badlands entfesselt atemlose Monsterjagd: Das wird eines der größten Sci-Fi-Spektakel des Jahres

Der neue Trailer zu Predator: Badlands ist da und zeigt, wie packend der Sci-Fi-Blockbuster zu werden verspricht. Der Protagonist hetzt von einer unglaublichen ActionSzene in die nächste.

Wie jagt man den ultimativen Jäger? Seit dem Erstling von 1987 stellt sich die Predator-Reihe diese Frage. Das Franchise um eine jagdbesessene Alien-Rasse wird bald mit Predator: Badlands fortgesetzt, zu dem es jetzt einen neuen Trailer gibt.

Schaut hier den neuen Predator: Badlands-Trailer:

Predator: Badlands - Final Trailer (English) HD

Predator: Badlands stellt das geliebte Sci-Fi-Franchise auf den Kopf

Predator: Badlands wechselt zum ersten Mal im Filmfranchise die Perspektive: Dieses Mal geht es in der Geschichte nicht um eine Gruppe von Menschen, die im Angesicht gnadenloser Aliens zu überleben versucht. Vielmehr steht hier der Predator Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) selbst im Mittelpunkt.

Ausgestoßen von seinem Clan, befindet er sich auf dem gefährlichsten Planeten des gesamten Universums. Nur hier kann er beweisen, wozu er als Jäger wirklich fähig ist. Wie der Trailer zeigt, entbrennt dabei eine atemlose Jagd zwischen reißenden Klauen, scharfen Zähnen und den Läufen diverser Schusswaffen. In der Androidin Thia (Elle Fanning) findet er überraschend eine Verbündete.

Wann kommt Predator: Badlands ins Kino?

Predator: Badlands erscheint am 6. November 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte Dan Trachtenberg, der das Franchise schon zuvor mit Prey bereicherte.

